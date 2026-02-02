Padre de Teófimo López lo critica públicamente tras perder con Shakur Stevenson

Shakur Stevenson derrotó a Teófimo López el pasado sábado por la noche en el Madison Square Garden. La reacción no tardó en llegar desde el propio rincón del excampeón, pues su padre y entrenador lo criticó públicamente, cuestionando su preparación y actitud ante la caída.

Visiblemente frustrado, Teófimo López Sr. aseguró que llegó a la pelea convencido de que su hijo saldría con la victoria, pero que nada de lo trabajado en el campamento se reflejó en el ring.

“Estaba 100 % seguro de que íbamos a ganar… mi hijo no ejecutó, no hizo lo que se suponía que debía hacer”, lamentó en unas declaraciones cuyo video se ha vuelto tendencia en redes sociales.

Según su versión, el plan de pelea contemplaba imponer un ritmo distinto y neutralizar las virtudes de Stevenson, algo que, afirmó, nunca ocurrió.

“Se suponía que debíamos detener a Shakur de hacer lo que hace mejor, ¿sabes lo que digo? Pero ese no era mi hijo ahí dentro”, dijo.

Presión mediática y distracciones externas

López Sr. también apuntó a factores externos que, a su juicio, afectaron mentalmente a Teófimo. Entre ellos, la conversación previa sobre una posible pelea de Stevenson en mayo y los rumores que circularon sobre él mismo en la semana del combate.

“La gente hablando de que yo estaba borracho… cuando no fui a la conferencia de prensa porque estaba descansando. Creo que todo eso le afectó”, explicó.

Incluso sugirió que su hijo es “mentalmente fácil de fastidiar” y que la percepción de que “todo el mundo quería que perdiera” pudo haber influido en su desempeño.

El entrenador insistió en que nada de lo practicado en el sparring se trasladó al combate real. “No sé qué pasó. Simplemente, parecía que todos sus poderes no estaban allí. Todo lo que planeamos no estuvo ahí”.

Las declaraciones se han vuelto virales debido a que antes de la pelea, Teófimo Sr. calentó el combate asegurando que su hijo nunca perdía y tenía más de cuatro meses preparando el combate.

Stevenson se llevó la pelea por decisión unánime de 119-109 y conquistó el cinturón superligero de la Organización Mundial de Boxeo, convirtiéndose en campeón en una cuarta división.



