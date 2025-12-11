Teófimo López pide a casas de apuestas mantener como favorito a Shakur Stevenson: “Tengo gente hambrienta por ganar dinero”

El Madison Square Garden fue testigo de una nueva conferencia de prensa al más puro estilo de Teófimo López. Acostumbrado a sazonar sus combates con una gran puesta en escena, el neoyorquino no solo desafió a Shakur Stevenson, sino que pidió a las casas de apuestas mantenerlo como favorito.

López afirmó que su cruzada boxística desafía todos los pronósticos y, por ello, solicitó a las casas de apuestas mantener a Stevenson como favorito, con la intención de sorprender, consolidar su victoria y generar rédito económico.

“Estoy feliz. Estoy agradecido, agradecido, bendecido, y, ¿sabes?, voy a tener a Shakur (…) dice esto, dice aquello, pero en realidad este tipo es el mejor y estamos aquí para enfrentarnos al mejor. Olvídense del resto”, dijo.

“Estamos desafiando las probabilidades, estamos contra todo pronóstico, y a los Draft Kings y a todas las apuestas, asegúrense de mantener a Shakur como favorito. Tengo a muchos que están hambrientos y necesitan ganar dinero”, expresó.

El púgil de raíces hondureñas, que en el pasado realizó en el pasado rondas de sparring con Stevenson, aseguró que le asusta que le golpeen. “Shakur tiene miedo de que lo toquen, una vez que superas su jab, es sencillo”, reveló.

Teófimo López “no está a mi nivel”

Shakur Stevenson hizo retumbar el Madison Square Garden prometiéndole al neoyorquino enseñarle la diferencia entre alto nivel y rendimiento de élite.

“Teo no está a este nivel”, dijo Stevenson. “Teo es un boxeador de alto nivel, pero no está a mi nivel. Yo soy un boxeador de nivel élite y el 31 de enero lo voy a demostrar”, explicó.

El ambiente se puso aún más picante cuando Chris Mannix, de DAZN, quien moderó la rueda de prensa del evento principal de “The Ring 6”, le pidió a Stevenson que explicara por qué cree que está un nivel por encima de López.

“Lo he visto en su mejor versión (…) contra Taylor, contra Lomachenko, estuvo en su mejor nivel. Eso fue lo mejor que puede hacer. No creo que pueda hacer nada mejor que eso, así que por lo que vi en esas peleas, siento que soy mucho mejor que esos tipos”, analizó.

“Con Lomachenko, como dije, no lanzó golpes durante seis asaltos, durante seis asaltos. Así que, si no lanzas golpes durante seis asaltos y te pones frente a mí, no sé qué podría hacer. Yo también habría vencido fácilmente a Lomachenko esa noche. Así es como me siento”, agregó.

Stevenson (24-0, 11 KO), oriundo de Newark, Nueva Jersey, Stevenson es campeón mundial en tres divisiones. Ahora, a sus 28 años, busca añadir una nueva categoría a su palmarés de campeón. También fue medallista de plata olímpico en 2016.

Oriundo de Brooklyn, pero con raíces hondureñas, Teófimo defenderá sus cinturones por cuarta ocasión tras haberlos ganado en 2023 ante Josh Taylor.

El último combate de López se dio el pasado mes de mayo y superó con claridad a Arnold Barboza Jr. en Times Square, Nueva York.

Teófimo López ha subido al ring en 23 ocasiones, de las cuales ha ganado 21 y ha perdido solo una. De sus victorias, 13 han sido por nocaut. Su única derrota fue por decisión de los jueces.

López ha sido campeón en múltiples categorías de peso y ha ganado títulos importantes, como el título mundial de peso ligero de la IBF y el título mundial de peso ligero de la WBO.

Actualmente, es el campeón mundial de peso superligero de la WBO y el campeón de la revista ‘The Ring’ en la misma categoría.



