Ter Stegen, en duda para el Mundial 2026 por nueva lesión

Marc-André ter Stegen sufrió una lesión en los isquiotibiales el pasado sábado y estará alejado de las canchas por un tiempo considerable, de acuerdo con información confirmada por el Girona.

El portero alemán aún espera los resultados definitivos de las pruebas médicas. No se descarta que deba pasar por el quirófano, lo que podría extender su ausencia más allá de los dos meses.

Ante este panorama, una de las opciones que se analiza es su regreso al FC Barcelona apenas dos semanas después de haberse incorporado al Girona, en busca de continuidad competitiva que le permita mantenerse en la órbita de la selección de Alemania con miras al próximo Mundial.

🏥 | COMUNICAT MÈDIC:



Marc-André ter Stegen presenta una lesió a l’isquiotibial esquerre, produïda durant el partit de dissabte contra l’Oviedo. El jugador es sotmetrà a proves mèdiques complementàries per acabar de determinar el diagnòstic i establir el pronòstic. pic.twitter.com/QsXkYia0Iz — Girona FC (@GironaFC) February 2, 2026

Desde la llegada de Flick al banquillo en 2024, Ter Stegen, de 33 años, ha atravesado un periodo marcado por lesiones importantes, lo que derivó en la pérdida de la titularidad, ahora en manos de Joan García. La pasada temporada apenas pudo disputar nueve encuentros debido a una lesión de rodilla, y en la actual estuvo fuera de acción durante cuatro meses tras someterse a una operación de espalda.

El arquero regresó a la actividad en diciembre, en un partido de Copa del Rey frente al Guadalajara, y el mes pasado se sumó al Girona, donde fue titular en los dos compromisos más recientes ante Getafe y Real Oviedo.

Con más de 400 partidos disputados con el Barcelona desde su llegada en 2014, el internacional alemán enfrenta ahora un periodo de incertidumbre mientras espera conocer el alcance real de esta nueva lesión y cómo podría afectar sus aspiraciones de disputar la Copa del Mundo.

Sigue leyendo:

·New York Red Bulls firma por cuatro años al méxicoamericano Jorge Ruvalcaba, figura de Pumas de la UNAM

·Jude Bellingham se lesionó en victoria del Real Madrid sobre el Rayo Vallecano

·El Manchester United recupera el brillo en Premier League tras victoria 3-2 al Fulham