Trump: Petro “cambió mucho su actitud” tras la captura de Maduro

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, ha cambiado “mucho su actitud” desde la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, un giro que, según afirmó, abre la puerta a una reunión positiva entre ambos mandatarios prevista para este martes en la Casa Blanca.

“Antes fue crítico, pero después de la incursión en Venezuela cambió mucho su actitud”, afirmó el mandatario estadounidense sobre Petro, al subrayar que espera un encuentro constructivo con el presidente colombiano.

El jefe de la Casa Blanca adelantó que uno de los temas centrales de la reunión será la lucha contra el narcotráfico, al señalar que desde Colombia siguen saliendo “cantidades tremendas” de drogas hacia Estados Unidos, un asunto que ha sido recurrente en la relación bilateral.

Desde Bogotá, la Cancillería colombiana coincidió en que el clima previo al encuentro es positivo y lo interpretó como una señal de entendimiento diplomático y económico, con impacto no solo bilateral sino también regional.

El Gobierno colombiano destacó que la reunión refleja una etapa de diálogo tras meses de tensiones.

Petro llegó a Washington el domingo por la noche con un visado especial que le permitió ingresar a Estados Unidos, en una visita que busca recomponer la relación bilateral y redefinir prioridades comunes.

Negocia con Cuba

Trump también se refirió a Cuba y afirmó que Washington mantiene negociaciones con el régimen de La Habana para poner fin al embargo petrolero sobre la isla, con el objetivo de facilitar que los cubanos residentes en Estados Unidos puedan volver a visitar a sus familiares.

“Estamos negociando con los líderes cubanos en este momento y creo que estamos cerca de lograrlo”, señaló el mandatario desde el Despacho Oval, al reiterar que Cuba atraviesa una grave crisis económica tras la reciente orden ejecutiva que impone aranceles a los países que suministren crudo a la isla.

Trump insistió en que Cuba es “una nación fallida” y aseguró que ya no recibe apoyo energético de Venezuela ni de otros aliados.

También afirmó que México dejará de enviarle petróleo, pese a que el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha indicado que mantendrá ayuda humanitaria mientras explora vías diplomáticas.

“Me gustaría ayudar a los cubanos que están aquí. Como saben, tenemos muchas personas que vinieron de Cuba, que fueron expulsadas de Cuba, que huyeron de Cuba. Llegaron en balsas. Cruzaron aguas infestadas de tiburones. No sé cómo lo lograron. Y eso fue hace muchos años. Muchos quisieran regresar”, añadió el presidente.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– Trump dice que habló con Petro y confirma reunión en la Casa Blanca

– Petro afirma que mostrará a Trump evidencia de la lucha de Colombia contra las drogas

– FAA emite avisos para aerolíneas de EE.UU. en espacios aéreos en el Pacífico desde México a Ecuador