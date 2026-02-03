Activistas de NY exigen a la NFL que ICE no “juegue” en el Super Bowl 2026

Activistas proinmigrantes y comunitarios de la ciudad de Nueva York se acercaron este martes a la sede de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en Manhattan para entregar una petición a esa corporación deportiva, en la cual exigen que no se permita la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Super Bowl 2026 que se celebrará en el Levi’s Stadium en California el venidero domingo.

“El evento de este año, debería recordarse por las grandes jugadas y Bad Bunny, no por agentes enmascarados y armados corriendo por el estadio, sembrando el caos, la violencia y el trauma entre los aficionados y los trabajadores del estadio. La NFL no puede quedarse de brazos cruzados, la liga tiene la responsabilidad de actuar con sensatez y proteger a los aficionados”, exigió Britt Jacovich, portavoz de MoveOn, una organización que ha promovido campañas nacionales contra redadas de ICE.

La entrega de la petición se produce después de que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaran que se espera que la agencia federal tenga una “presencia visible” alrededor del partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. Aunque eso no significa que se hayan anunciado oficialmente operativos de La Migra.

Además, este gesto de un par de organizaciones surge cuando existen grandes expectativas acerca de la actuación del ídolo musical puertorriqueño, quien hizo un llamado en contra de ICE en la reciente entrega de los Premios Grammys.

Bad Bunny, quien está programado para actuar en el espectáculo de medio tiempo, dijo que no incluyó a Estados Unidos en su gira 2025-2026, por temor a que sus conciertos se convirtieran en objetivo de redadas migratorias.

Al foco

La petición de MoveOn Civic Action expone que la NFL tiene la responsabilidad de proteger a sus aficionados, las mismas personas que hacen del Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

“Todos hemos sido testigos de los horrores que los agentes de ICE han infligido a nuestras comunidades, más recientemente, el asesinato de Alex Pretti. La NFL debe unirse al creciente número de personas que creen que esta agencia federal ha ido demasiado lejos”, dijo Maegan Llerena, co directora de Make the Road States.

Sobre la presencia de ICE en el estadio, la NFL ha dicho que no tiene planes de promover operativos migratorios, pero aclara que la seguridad será manejada como en otras ediciones con colaboración entre agencias federales.

“Estamos tratando de mantener el foco en el fútbol americano y la cultura, no en la política”, aclararon.

Lo que ha dicho DHS

Por su parte, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha señalado que se comprometen a trabajar con todos sus socios locales y federales para garantizar que el Super Bowl sea seguro para todos: “como hacemos con todos los grandes eventos deportivos, incluida la Copa del Mundo”, refirió.

Un reporte de la agencia EFE, indicó que “ICE no tiene planeado desplegar operativos durante el próximo domingo en el Super Bowl LX, según un documento del comité organizador dirigido a funcionarios locales citado por medios estadounidenses”.

El temor de las organizaciones comunitarias y proinmigrantes surgió porque en días pasados la secretaria de DHS, Kristi Noem, afirmó que se llevarían a cabo operaciones de control migratorio en el evento.

“