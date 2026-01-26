Israel recupera los restos de Ran Gvili, el último rehén en Gaza, tras más de dos años de espera

La recuperación de los restos de Ran Gvili, el último rehén israelí en Gaza, puso fin este lunes a una dolorosa espera que se extendió por más de dos años y medio y que retrasó la implementación plena del acuerdo de alto el fuego con Hamás, informó The Associated Press.

Gvili, un policía de 24 años, murió el 7 de octubre de 2023 mientras combatía a militantes durante el ataque liderado por Hamás que desató la guerra en Gaza. Su cuerpo fue llevado posteriormente al enclave palestino, donde permaneció hasta ahora.

La noticia de su recuperación generó una fuerte reacción emocional en Israel y renovó las expectativas de que el alto el fuego pueda avanzar hacia una segunda fase.

Para la familia de Gvili, el hallazgo abre finalmente la posibilidad de iniciar el duelo tras una búsqueda prolongada y angustiante. “Vemos a todas las demás familias cuyos hijos regresaron y vemos en sus ojos el alivio que sienten”, dijo su hermana, Shira Gvili, a Associated Press a comienzos de diciembre, cuando se liberó al último rehén vivo.

“Eso es lo que queremos: poder seguir con nuestra vida y recordar a Rani”.

La historia de Gvili se volvió ampliamente conocida en Israel. El día del ataque estaba recuperándose de una fractura en el hombro, pero aun así salió de su casa para ayudar a sus compañeros.

Murió enfrentándose a militantes que intentaban ingresar al kibutz Alumim. El ejército israelí confirmó su muerte cuatro meses después.

Le sobreviven sus padres, una hermana y un hermano.

“Fue el primero en irse y el último en regresar”, escribió su madre, Talik Gvili, en Facebook tras recibir la noticia. “Nuestro héroe”.

Tras el anuncio oficial, varios líderes israelíes difundieron videos quitándose el alfiler de la cinta amarilla, símbolo de la campaña nacional para el regreso de los rehenes.

El presidente Isaac Herzog afirmó que “todo el pueblo de Israel está conmovido hasta las lágrimas” y calificó la operación como un acto de “inconmensurable importancia” para cumplir con la obligación moral de devolver a los cautivos, según Associated Press.

También señaló que es la primera vez desde 2014 que Israel no tiene rehenes en Gaza.

Como parte del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, Hamás liberó a 20 rehenes con vida y devolvió los cuerpos de 27 de los 28 rehenes fallecidos.

Durante semanas, el grupo aseguró no poder localizar los restos de Gvili. El domingo, afirmó haber agotado todos los esfuerzos y entregó a Israel información sobre una posible ubicación en el norte de Gaza.

Tras una operación para exhumar decenas de cuerpos en un cementerio de esa zona, el ejército israelí confirmó que los restos de Gvili fueron identificados mediante registros dentales.

La mañana del ataque del 7 de octubre, al enterarse de que hombres armados atacaban a asistentes del festival de música Nova, salió junto a otros oficiales. Nunca llegaron al lugar: se toparon con los militantes en el kibutz Alumim.

Allí, según relató su madre en declaraciones recogidas por medios locales y citadas por Associated Press, Gvili alertó por radio sobre la llegada de más atacantes, abrió fuego y combatió solo, herido en una pierna y un brazo, hasta ser abatido.

En la entrada del kibutz Alumim hoy hay un cartel con su fotografía y una inscripción que lo recuerda como “Rani, el Escudo de Alumim”, en referencia a su papel en la defensa del lugar.

El ataque del 7 de octubre dejó más de 1,200 muertos en Israel y 251 personas secuestradas, en su mayoría civiles. En la guerra posterior en Gaza, han muerto más de 71,600 palestinos, según el Ministerio de Salud del enclave, cifras que organismos de la ONU y expertos independientes consideran en general fiables, de acuerdo con Associated Press.

Sigue leyendo:

• Trump presenta su Junta de Paz para Gaza pese a la resistencia de sus aliados europeos

• Angelina Jolie se reunió con refugiados y voluntarios en la frontera de la Franja de Gaza

• Trump fija membresía de $1,000 millones para países que se sumen a la Junta de Paz de Gaza