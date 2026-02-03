Gol del uruguayo Ronald Araujo le da al FC Barcelona sufrido pase a semifinales de Copa del Rey

El FC Barcelona le ganó 2-1 a Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey en el Estadio Carlos Belmonte. Lamine Yamal y Ronald Araújo anotaron para el conjunto visitante. Javi Moreno descontó para el dueño de casa.

El FC Barcelona acudía a la cita copera ante el Albacete con mirada puesta en seguir dando pasos que le lleven a la final para tratar de defender el título. Una copa que conquistó tras vencer al eterno rival, el Real Madrid, por 3-2 en el marcador.

En el lado opuesto del terreno de juego, se encontraba el club manchego, que buscaba seguir ampliando su leyenda en esta edición de la Copa del Rey, donde ya eliminó al Real Madrid, así como al Celta de Vigo.

Partido muy disputado

A los 38′, Lamine Yamal recibió un pase exigido de De Jong y definió de primera con la parte interna del pie para abrir el marcador y llevarle algo de tranquilidad a un Barcelona que estaba incómodo en el partido.

En el inicio del complemento, con más espacios que en la etapa inicial, cada avance del conjunto culé fue más peligroso. Marcus Rashford, uno de los más activos en la ofensiva visitante, lanzó el córner que a los 56′ se terminó en la cabeza de Ronald Araújo y luego en el 2-0. Lizoain se estiró al máximo, pero no pudo impedir el gol.

Y si Barcelona encontraba huecos para lastimar con sus avances con el encuentro 1-0, después del gol del uruguayo esto ocurrió con de manera más evidente. Yamal, reposado por la banda derecha, comenzó a quedar cara a cara con su marcador en repetidas ocasiones y eso no era una buena noticia para Albacete.

A falta de siete minutos para el cierre, los hinchas locales celebraban el descuento de Jefte Betancor, pero el línea levantó la bandera y llevó alivio a la visita, que venía de desperdiciar algunas oportunidades clarísimas. Pero en la siguiente, una palomita de Javi Moreno fue imposible de parar para Joan García y Albacete se puso a tiro del empate.

Más allá de una chance de Francisco Gámez, que fue salvada sobre la línea por Eric García, Barcelona logró la clasificación a semifinales y quedó a dos partidos de su título número 33 en la Copa del Rey. Su próximo rival: el vencedor de Alavés vs. Real Sociedad.

Seguir leyendo:

Ter Stegen, en duda para el Mundial 2026 por nueva lesión

Jude Bellingham se lesionó en victoria del Real Madrid sobre el Rayo Vallecano

Futbolista francés del América, Allan Saint-Maximin denuncia racismo contra sus hijos en México