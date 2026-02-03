Gustavo Petro llega a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este martes a la residencia oficial de Estados Unidos para sostener un encuentro con el mandatario Donald Trump.

La reunión busca estabilizar la relación entre ambas naciones luego de un periodo marcado por fuertes desencuentros diplomáticos y críticas personales, además de la postura del mandatario colombiano sobre EE.UU. ante la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

De acuerdo con un reporte de EFE, la llegada de Petro se dio a las 10:55 a.m., hora del Este, en una camioneta del Servicio Secreto estadounidense con la bandera de Colombia.

Tensa relación entre Petro y Trump

La relación entre los dos presidentes enfrentó su primer gran obstáculo cuando Petro impidió el aterrizaje de dos vuelos de deportación. En aquella ocasión, el líder colombiano sostuvo que Estados Unidos “no puede tratar a los migrantes colombianos como criminales”.

Aunque el incidente generó una amenaza de aranceles por parte de Trump, Petro cedió posteriormente y afirmó haber aceptado “todas las condiciones del presidente Trump”.

La fricción aumentó en septiembre de 2025, cuando el gobierno estadounidense retiró a Colombia la certificación como socio en la lucha contra el narcotráfico, citando un incumplimiento en sus responsabilidades.

Incidentes en política exterior y seguridad

Durante el mismo mes, en el marco de la Asamblea General de la ONU, Petro instó a los soldados estadounidenses a “desobedecer las órdenes de Trump” en relación con las operaciones en Gaza. Washington respondió revocando la visa del mandatario colombiano.

Asimismo, Petro sugirió abrir “procedimientos penales” contra Estados Unidos por ataques realizados en el Caribe contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico.

La detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses intensificó el conflicto verbal. Trump calificó a Petro de “enfermo” y lo señaló, sin pruebas, por presuntos vínculos con el tráfico de drogas. En respuesta, el presidente Petro manifestó que tomaría las armas si se producía una invasión estadounidense en territorio colombiano.

El encuentro de este martes representa el primer esfuerzo directo por normalizar los lazos diplomáticos. El mandatario colombiano arribó a la sede presidencial cerca de las 10:55 horas en un vehículo del Servicio Secreto para dar inicio a la sesión de trabajo.

