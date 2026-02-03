Histórico entrenador francés repudió el fútbol femenino: “La mujer está hecha para dar a luz”

Guy Roux, ex entrenador francés que dirigió durante 44 al club Auxerre, quedó en el medio de un escándalo a raíz de sus declaraciones contra el fútbol femenino.

Durante una entrevista con un medio de su país, el DT que más partidos comandó en la Ligue 1 denostó la figura de la mujer en el deporte más popular del mundo y generó un revuelo a gran escala.

Las palabras de Roux, de 87 años, no pasaron inadvertidas en los medios internacionales y desencadenaron reacciones por la dureza de su contenido y el juicio de valor hacia las futbolistas. “La mujer está hecha para dar a luz, con una cadera más ancha. Y el fútbol no está hecho para caderas anchas. Las mejores futbolistas tienen la misma complexión física que los chicos”, expresó en una nota que publicó el medio L’Est Eclair.

🔴 FLASH | « Une femme est faite pour mettre des enfants au monde » réaffirme Guy Roux qui méprise le football féminin. ♀️🚮



Il rappelle que si personne ne regarde les matchs de femmes, c'est parce que c'est nul. ⚽️💅 pic.twitter.com/iYhacqwI80 — SIRÈNES (@SirenesFR) February 3, 2026

Polémicas declaraciones

Estos argumentos, que han sido tildados de discriminatorios, se dieron en plena lucha por la igualdad de género en el fútbol y la reducción de las brechas entre el deporte masculino y femenino. En la misma conversación, el técnico sostuvo su respeto por las jóvenes que optan por el fútbol, pero relativizó el atractivo de la disciplina: “Si me preguntan si los partidos femeninos son espectaculares, te remito a los de la Primera División, disputados ante 800 espectadores”.

El ex entrenador también puso en duda el nivel deportivo de las futbolistas de segunda división. Según sus palabras, equipos masculinos de menores de 15 años podrían superarlas en el campo. Esta afirmación toma dimensión extra porque el equipo femenino del Auxerre ocupa en este momento el primer puesto en la Segunda División de Francia, por delante del Toulouse y del Saint-Malo.

“Nuestros Sub-14 le ganaron a nuestra selección absoluta femenina recientemente. Dado que las chicas ahora juegan en la segunda división, probablemente sean los Sub-15 quienes les ganarían hoy”, señaló.

Por otro lado, Roux remarcó las diferencias biológicas entre hombres y mujeres en el deporte. Explicó, en referencia al atletismo, una anécdota personal: “Una vez conocí a una campeona europea de atletismo de 100 metros. Admitió que, a pesar de todo su entrenamiento, Usain Bolt siempre le ganaba por 12 o 14 metros en esa distancia. Hombres y mujeres no están hechos de la misma manera, no están hechos del mismo tejido”.

Al final de la entrevista, Guy Roux intentó matizar un poco sus comentarios y defendió la participación femenina en el fútbol. “Al fin y al cabo, el fútbol es el entretenimiento número uno del mundo. No hay razón para que la mitad de la población se vea privada del placer de jugar. Conozco chicas que se lo pasan genial; están mejorando, es fantástico”, cerró.

Seguir leyendo:

James Rodríguez negocia con Minnesota United para llegar a la MLS, según reporte

Jorge Sánchez estaría cerca de irse al fútbol de Grecia

Méxicoamericano Obed Vargas deja Seattle Sounders en la MLS y firma por el Atlético de Madrid