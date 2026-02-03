Jorge Sánchez estaría cerca de irse al fútbol de Grecia

Jorge Sánchez estaría cerca de dejar el Cruz Azul y la Liga MX por el Paok Salónica de Grecia. Las negociaciones entre La Máquina Cementera y el conjunto griego están en marcha desde hace varias semanas.

Según informa ESPN, Sánchez rompió concentración con Cruz Azul en Vancouver para viajar a la Ciudad de México y se encuentra a la espera para partir a Europa en los próximos días.

El equipo griego pujó con el lateral mexicano, quien tenía intenciones de volver a jugar en Europa si Cruz Azul recibía una buena oferta. El zaguero ya tuvo experiencia previamente con Ajax y Porto en el fútbol europeo.

Cruz Azul jugará este miércoles de visitante ante Vancouver FC de Canadá en la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup. Sánchez ya no está considerado para este partido y su salida sería la quinta en este mercado de fichajes.

‘La Máquina’ se encuentra en negociaciones con Joao Pedro de Atlético de San Luis para su venta. Aunque el acuerdo ya está hecho, solo falta que se concrete la negociación.

De acuerdo con medios locales, la directiva de Cruz Azul condicionó el acuerdo a que el jugador solo saldría mediante una venta definitiva por una cantidad superior a los 3 millones de dólares.

El paso de Jorge Sánchez en Cruz Azul duró un año y medio. El lateral disputó 65 partidos con ‘La Máquina’ desde que se incorporó al equipo en el verano de 2024. Durante su estadía en el conjunto colaboró con tres goles y cinco asistencias.

El próximo camino de Sánchez en Europa estará marcado por altas aspiraciones competitivas, ya que el PAOK se ubica en el segundo lugar de la Super Liga de Grecia, peleando la cima de la clasificación directamente contra el AEK de Atenas —donde juega el mexicano Orbelín Pineda— y el Olympiakos.

