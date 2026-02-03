Méxicoamericano Obed Vargas deja Seattle Sounders en la MLS y firma por el Atlético de Madrid

En el último día del mercado de fichajes el méxicoamericano Obed Vargas dijo adiós al Seattle Sounders y la MLS para firmar con el Atlético de Madrid de LaLiga de España.

Al final de la jornada del pasado lunes, Seattle Sounders anunció vía comunicado en redes sociales que la negociación por el pase de Obed fue cerrada con éxito.

“Hemos transferido al centrocampista Obed Vargas al Atlético de Madrid de La Liga. ¡Te deseamos todo lo mejor, Obed! Una vez que eres un experto, siempre eres un experto”, escribieron.

Casi en el simultáneo, el Atlético de Madrid anunció el fichaje en sus redes sociales junto con otras dos incorporaciones.

En el caso de Vargas, pasó el reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento del Hospital Universitario Madrid Arturo Soria.

El mexicano firmó un contrato por las próximas cuatro temporadas y estará vinculado al club rojiblanco hasta mediados de 2030. Como es costumbre en estos casos, no se conoció la cifra del traspaso.

Sin embargo, de acuerdo con Transfermarkt, Obed cruzó el charco por poco más de $3 millones de dólares y aproximadamente $5 millones adicionales en bonos.

Además, existirían cláusulas que harían que los bonos del fichaje se incrementen a los $8 millones de dólares, lo que lo convertiría en el acuerdo más alto en cuanto a traspasos salientes para el Sounders.

Obed es el séptimo jugador con ascendencia mexicana en firmar con el Atlético de Madrid. Los otros han sido: Charlyn Corral, Kenti Robles, Hugo Sánchez, Luis García, Raúl Jiménez y Héctor Herrera.

Obed, de 22 años, se formó en las inferiores del Seattle Sounders. El mediocampista convirtió ocho goles y regaló 10 asistencias en 130 partidos en todas las competiciones.

Además de su buen nivel deportivo, Obed se hizo conocido por neutralizar a Lionel Messi en la victoria por 3-0 de los Sounders sobre el Inter Miami CF en la final de la Leagues Cup.

También, por encararlo y desafiarlo en el césped en medio de la celebración que terminó en un pequeño conflicto. A mediados de 2024, Obed se enfrentó al Atlético de Madrid en la fase de grupos del Mundial Clubes.

Los rojiblancos se impusieron 1-3, pero en la previa, Vargas calentó el ambiente asegurando que “el Atlético de Madrid siempre es el equipo menos favorito”.



