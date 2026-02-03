James Rodríguez negocia con Minnesota United para llegar a la MLS, según reporte

James Rodríguez estaría cerca de llegar por primera vez en su carrera a la Major League Soccer (MLS). De acuerdo con un reporte de ‘The Athletic’, el colombiano negocia su fichaje como agente libre con Minnesota United.

Rodríguez es agente libre tras salir del Club León de la Liga MX y se encuentra sin equipo desde diciembre. El fichaje, sería el más mediático en la historia de Minnesota United.

De momento no se conocen detalles sobre la negociación ni cifras económicas. Según Transfermarkt, el valor de mercado del jugador es de $3 millones de dólares.

A través de su cuenta en X, James Rodríguez colgó un enigmático post que apuntaría a la negociación. El volante compartió una foto a bordo de un avión privado acompañada de la frase “Here we go”, expresión popularizada por el periodista Fabrizio Romano para anunciar fichajes.

Here we go pic.twitter.com/ZCF8zUYo4z — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) February 3, 2026

De concretarse la negociación, sería el club número 13 en la carrera de James Rodríguez. El colombiano viene una temporada con el Club León en México, en la que anotó cinco goles y repartió nueve asistencias en 34 encuentros.

Minnesota United está en una etapa de cambios luego de finalizar la campaña 2025 de la MLS en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste, antes de ser eliminado por San Diego en las semifinales de conferencia.

Antes de empezar el 2026, la franquicia anunció la salida de Eric Ramsay, quien partió al West Bromwich Albion de la segunda división de Inglaterra. En su lugar, contrataron a Cameron Knowles como nuevo director técnico.

Los ‘Loons’ sería el equipo 13 en la carrera del jugador de 34 años. James salió de Envigado a Banfield de Argentina antes de dar el salto a Europa con el Porto de Portugal.

Posteriormente, fichó por el AS Mónaco de Francia y tras ser Bota de Oro del Mundial de Brasil 2014, llegó al Real Madrid. Cuando el colombiano perdió su lugar en el club merengue, se marchó cedido al Bayern de Múnich.

Desde entonces su carrera entró en una espiral de inestabilidad por varios clubes y ligas como Everton (Inglaterra); Al-Rayyan (Qatar); Olympiacos (Grecia); São Paulo (Brasil); Rayo Vallecano (España) y Club León (México).

Su llegada a la MLS se daría a menos de seis meses para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. James es líder ofensivo de la selección Colombia.

Con 122 partidos a sus espaldas ya llevó al conjunto cafetero a una final de la Copa América 2024 que se disputó en Miami contra Argentina.



