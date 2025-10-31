Cruz Azul confirma la renovación de Jorge Sánchez hasta 2028

La Máquina de Cruz Azul sigue realizando movimientos clave para consolidar un proyecto a largo plazo y es por este motivo que anunciaron oficialmente la renovación del futbolista Jorge Sánchez, lateral derecho mexicano que se mantendrá portando los colores celestes hasta el año 2028.

Esto representa una extensión de su contrato de tres temporadas debido a que seguirá con los cementeros hasta el verano de 2028. Este acuerdo se suma a las renovaciones de otros jugadores fundamentales como Erik Lira, Rodolfo Rotondi y Gonzalo Piovi, quienes también se han convertido en piezas clave de la institución.

El club cementero hizo pública la noticia a través de sus redes sociales, confirmando lo que ya se había adelantado por diversos medios de comunicación mexicanos.

Jorge Sánchez. Foto: Imago7/Manlio Contreras

“¡Seguimos construyendo con jugadores que dejan todo por esta camiseta! ¡Jorge Sánchez renueva con La Máquina! Velocidad y corazón para seguir defendiendo nuestros colores”, compartió el equipo en su cuenta de X, acompañando el mensaje con varias imágenes del futbolista.

En las fotografías se puede ver a Jorge Sánchez junto a los directivos del club, como el presidente Víctor Velázquez y el director deportivo Iván Alonso. Estos responsables son parte fundamental de la estrategia que busca mantener a Cruz Azul en la lucha por el título, especialmente en un Apertura 2025 en el que son considerados uno de los equipos más fuertes.

El lateral mexicano, quien es canterano de Santos y tuvo una destacada etapa con las Águilas del América, se unió a Cruz Azul en el torneo Apertura 2024 después de una breve experiencia en Europa. Desde su llegada, ha sido una pieza clave en el esquema de Nicolás Larcamón, sumando 39 partidos en la Liga MX, con un gol y siete apariciones en fases finales, además de un título de la Concachampions.

Jorge Sánchez. Foto: Imago7/Andrea Jiménez

Un proyecto a largo plazo

A pesar de que Cruz Azul no ha podido ganar la Liga MX desde su tan esperado noveno campeonato, la renovación de varios jugadores importantes refleja la confianza interna que poseen en estas figuras que se han convertido en grandes estrellas del balompié azteca.

En los últimos meses, el club ha logrado asegurar a varios de sus pilares, extendiendo contratos con figuras como Lorenzo Faravelli hasta 2026, Ángel Sepúlveda hasta 2026, Willer Ditta hasta 2028, Rodolfo Rotondi hasta 2028, Carlos Rodríguez hasta 2029, Kevin Mier hasta 2029, y, por supuesto, Erik Lira y Jorge Sánchez.

