Protesta contra ICE en Texas terminó con fuerte pelea entre estudiantes y un hombre

Una protesta contra las redadas migratorias de ICE en la ciudad de Buda, en Texas, terminó el lunes en una fuerte pelea luego de que un hombre adulto presuntamente atacó a una de las adolescentes, que estudiantes de las escuelas secundarias Moe y Gene Johnson. La Policía confirmó la riña.

“Oficiales fueron enviados a la intersección de RM967 y FM1626 para una pelea en progreso. A su llegada, se notificó a los agentes que una menor en la acera y un hombre adulto en un vehículo estaban involucrados en una discusión verbal”, comunicó el Departamento de Policía de Buda en Facebook.

Las autoridades indicaron que el altercado involucró a varias personas, que se generaron problemas de tráfico y accidentes menores de vehículos en la zona. En un video difundido en las redes sociales se observa cómo otros jóvenes que aparentemente se encontraban en la protesta se enfrentaban con el sujeto, en un aparente gesto de defender a su compañera.

Lo derribaron al suelo y lo golpearon y patearon. Finalmente, el hombre regresó a su vehículo mientras los adolescentes lo persiguieron y lo insultaron. También le lanzaron objetos y agua.

A student lead protest against ICE escalated after an argument between a juvenile and an adult man turned into a physical fight.



Buda police said the two involved have been identified and the situation is under investigation.



tt: kxan_news pic.twitter.com/YeLIWWFhyO — ICE of TikTok (@ICEofTikTok) February 3, 2026

El hombre llevaba una gorra roja, pero tampoco está claro si tenía el mensaje Make America Great Again, que identifica la campaña del presidente estadounidense Donald Trump.

Una usuaria respondió con un video la publicación de la policía en Facebook y le exigió rectificar la información. En el material, se puede ver cómo el hombre camina desde su vehículo hacia la adolescente, que se encontraba en la acera. Sin embargo, no está claro qué ocurrió antes de eso.

“Ella no estaba cerca de él, estaba en la acera”, indicó esa persona.

I couldn't be more proud of these kids… a few hundred from all over #Pflugerville focused and respectful walking out of school to have their voices heard… nothing has given me more hope for the future than this. @cbsaustin @KVUE @statesman @fox7austin @KXAN_News #ICEout pic.twitter.com/7Zkd17XaaV — Rod Mercado (@rcmercado) February 2, 2026

La policía señaló asimismo que están identificadas ambas partes principales involucradas en la situación y que la situación sigue bajo investigación. “No se han hecho arrestos en este momento”, indicó.

El Distrito Escolar Independiente Consolidado de Hays le dijo a KXAN a través de un vocero que está al tanto del video, pero como el incidente ocurrió fuera del campus las autoridades están entregando la investigación. De acuerdo con datos citados por el medio, al menos 500 estudiantes de cinco campus protestaron el lunes.

Sigue leyendo:

• Congresistas podrán inspeccionar sin previo aviso centros de detención de ICE tras fallo judicial

• Agentes del DHS comenzarán a usar cámaras corporales en Minneapolis tras muertes de civiles

• Documento revela que ICE no tiene en agenda realizar operativos migratorios durante el Super Bowl