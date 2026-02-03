Susto y milagro en Nueva York: tren LIRR chocó contra un auto y no hubo víctimas graves

Un tren de Long Island Rail Road (LIRR) de la MTA chocó anoche contra un vehículo en las vías al este de Farmingdale (NY), pero milagrosamente sólo se reportaron 3 personas heridas.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:15 p.m. del lunes, cuando un tren LIRR con 40 pasajeros viajaba de Jamaica (Queens, NYC) a Ronkonkoma y chocó contra un vehículo en el cruce de Little East Neck Road, al este de la estación de Pinelawn, según la Policía de Transporte Metropolitano (MTAPD).

Tres pasajeros adultos del tren reportaron haber sufrido lesiones, señaló ABC News. No hubo heridos entre la tripulación del tren ni los ocupantes del vehículo. Los bomberos y servicios de emergencia de East Farmingdale atendieron a uno de los pasajeros en el lugar del accidente, y los otros dos fueron trasladados al Good Samaritan University Hospital.

LIRR es el sistema de transporte suburbano más grande del país, trasladando a aproximadamente 250,000 viajeros cada día laborable en 947 trenes entre 126 estaciones.

No se ha informado el motivo de la colisión. El servicio de la línea Ronkonkoma fue temporalmente suspendido en ambas direcciones al este de Farmingdale mientras los equipos evaluaban los daños y reparaban las vías. Los pasajeros ilesos tren fueron trasladados a sus destinos en autobús.

Temprano hoy terminaron de reparar las vías gravemente dañadas alrededor de las 8:30 a.m., poco más de 12 horas después del choque, informó la MTA. “Hubo más de 1,000 pies de daños en nuestras vías, principalmente en la infraestructura del tercer riel, pero una vez más, gracias al esfuerzo hercúleo de nuestro increíble personal, logramos restablecer una vía para poder ofrecer servicio durante la hora pico”, declaró Rob Free, presidente de LIRR, citado por News 12.

En diciembre más de una docena de personas resultaron heridas en el descarrilamiento de un tren de NJ Transit que chocó con otro en Montclair. En octubre una persona fue atropellada mortalmente por un tren LIRR cerca de Kings Park.

En 2024 Daniel Seagren, taxista de 49 años, murió cuando su auto chocó contra un tren LIRR que se aproximaba y su pasajero resultó gravemente herido en Manorville. En 2023 un tren LIRR se descarriló en Queens (NYC), dejando al menos siete personas heridas.

Según la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) hay alrededor de 2,000 colisiones entre trenes y vehículos anualmente en todo el país, lo que resulta en unas 200 muertes al año.