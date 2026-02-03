Tímidas elecciones en el Distrito 36 para elegir a asambleísta por curul de Mamdani

Este martes 3 de febrero se llevaron a cabo las elecciones especiales en el Distrito 36 de Queens para elegir al próximo asambleísta de Astoria y Long Island City, quien asumirá la curul que dejó el actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y los comicios transcurrieron con normalidad y participación moderada.

La jornada electoral especial, donde las líderes comunitarias Diana Moreno, Rana Abdelhamid y Mary Jobaida, todas de origen inmigrante, se disputaban la silla legislativa contó con la presencia tímida de votantes, propia de este tipo de elecciones pero con la esperanza de que la candidata que resulte victoriosa continúe luchando en Albany por las necesidades de los vecinos de esa parte de Queens.

Así lo manifestó el votante Juan Martínez, de origen colombiano, quien muy temprano acudió a una de las mesas de votación que se abrieron en la escuela PS166 de Astoria, donde se vio un reducido flujo de sufragantes.

“Gane quien gane todos ganamos esta vez en estas elecciones, porque teníamos a tres mujeres fuertes que han dejado ver que su compromiso número 1 es la comunidad. No son políticas, son madres y luchadoras comunitarias”, aseguró el votante, al tiempo que mencionó que le dio su respaldo a Rana Abdelhamid, la aspirante de origen egipcio, a quien conoce hace varios años gracias a la organización ayuda a inmigrantes que la candidata tiene en Steinway.

Elecciones Distrito 36 de Queens por la Asamblea con afluencia bastante moderada.

“Yo apoyé a Rana, porque la conozco más pero no dudo que las otras dos candidatas también tienen con qué representarnos en Albany”, recalcó.

Y aunque a juzgar por las primeras impresiones, los comicios especiales no contaron con la elevada participación que suelen tener otras contiendas municipales o estatales, se notó que había motivación entre electorado.

De acuerdo a uno de los voluntarios que participó en los comicios, la presencia de votantes fue bastante animada, no solo este martes durante el cierre del proceso electoral sino también durante todo el proceso de votación anticipada.

Cifras conocidas por El Diario señalan que alrededor de 2,805 votantes participaron en el proceso anticipado, en unos comicios que de acuerdo a algunas de las candidatas esperan ganar con los votos de unos 6,000 residentes de ese distrito.

“Hay que entender que estas elecciones son especiales para llenar la silla que dejó abierta nuestro alcalde Mamdani, quien fue un gran asambleísta y sabemos que la gente no sale a votar masivamente pero en los días previos se vio mucha emoción, especialmente de gente joven y ahora estamos viendo gentecita viniendo más”, comentó uno de los voluntarios.

Según los datos de las autoridades electorales, en promedio durante la jornada de votación anticipada hubo unos 400 votantes por día, lo que pareciera una cifra muy baja, teniendo en cuenta que el Distrito 36 a la Asamblea cuenta con unos 122,000 votantes registrados, no solo de Astoria y Long Island City sino también artes de Elmhurst.

Senobia Asunción, quien acudió a votar en la tarde, destacó que ejerció su derecho a sufragar con un sentido más especial porque sabe que con su voto estará ayudando a elegir al sucesor de Mamdani en la Asamblea y espera que sea alguien que lo ayude a impulsar su agenda de asequibilidad.

“Astoria es un barrio muy político y muy progresista y me enorgullece saber que estamos votando para elegir a una mujer de las nuestras que quizá en unos años le pase lo que a Mamdani y pueda ser Gobernadora o presidenta. Estas elecciones tienen mucho valor por eso”, dijo la votante, quien dio su apoyo a Diana Moreno, de origen ecuatoriano. “Tengo claro que las mujeres de este vecindario estamos demostrando que tenemos más poder, y ojalá que ganara la ecuatoriana para que haya más latinos en Albany”.

La nieve congelada y las bajas temperaturas también pudieron haber jugado un rol en la falta de mayores votantes en los comicios, donde Moreno, quien recibió el apoyo de Mamdani, era la favorita indiscutible, al tener además el respaldo del Partido Demócrata de Queens, el Partido de las Familias Trabajadoras y los Socialistas Democráticos de América (DSA).

Se espera que este miércoles se epa quien será la nueva asambleísta, pero desde ya se anticipa una reducción en el número de votantes que en las elecciones generales de noviembre pasado en se distrito representaron 41,000 votantes.

Hasta último momento los equipos de las tres candidatas estaban golpeando puertas, y tratando e convencer a votantes que acudieran a las urnas que cerraban a las 9:00 pm.

