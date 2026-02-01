Abogada del Chapo Guzmán dice que podría defender a Maduro en Nueva York

La abogada criminalista Mariel Colón, conocida por integrar el equipo legal de Joaquín “el Chapo” Guzmán, confirmó que ha sostenido conversaciones con el entorno de Nicolás Maduro y no descartó asumir su defensa en Nueva York, Estados Unidos, donde el exlíder chavista enfrenta cargos federales por narcoterrorismo.

En declaraciones al programa La Mesa Caliente de Telemundo, explicó que ha sido contactada por personas vinculadas al equipo de Maduro y que, aunque no existe aún una decisión tomada, el caso ya ha sido objeto de análisis preliminar.

La abogada señaló que uno de los ejes centrales de la eventual defensa giraría en torno a la legalidad de la captura y traslado de Maduro a territorio estadounidense, así como al debate sobre su estatus como jefe de Estado.

Colón anticipó que el gobierno de Estados Unidos sostendría que el traslado de Maduro fue legal porque Washington no lo reconoce como presidente legítimo de Venezuela. Frente a ello, dijo, la estrategia de la defensa sería argumentar lo contrario: que Maduro sí ostentaba la jefatura del Estado y que, por tanto, su detención y procesamiento en otro país violarían principios del derecho internacional.

Maduro perdió las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024 frente al exdiplomático Edmundo González, quien arrasó al chavismo en esos comicios con más de 7 millones de votos. La oposición democrática, liderada por María Corina Machado, logró la hazaña de reunir las actas que confirman la victoria y actualmente están resguardadas en el Banco Nacional de Panamá.

La abogada añadió que, a su juicio, no sería conveniente para Maduro ir a juicio de inmediato sin antes revisar a fondo las pruebas que dice tener el gobierno estadounidense.

La apuesta por la “inmunidad soberana”

El equipo legal de Maduro busca frenar el avance del proceso judicial en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. De acuerdo con la transcripción de una audiencia a la que tuvo acceso NTN24, la defensa —encabezada por el abogado Barry Pollack— planea invocar la figura de la “inmunidad soberana” para intentar anular el caso antes de que llegue a juicio.

El argumento central sostiene que, pese a su captura y traslado a Estados Unidos, Maduro estaría protegido por normas del derecho internacional aplicables a mandatarios en ejercicio, lo que impediría que sea juzgado por tribunales extranjeros.

Además de la inmunidad soberana, la defensa de Maduro calificó su captura como un “secuestro” y una violación de la soberanía venezolana. Otro componente de la estrategia ha sido la renuncia temporal a ciertos derechos procesales, incluido el derecho a un juicio rápido, con el objetivo de ganar tiempo y presentar mociones complejas para desestimar los cargos o cuestionar aspectos jurídicos del caso.

En su primera comparecencia ante el juez federal Alvin Hellerstein, Maduro se declaró no culpable de todos los cargos y reiteró que es el “presidente” de Venezuela, pese a encontrarse bajo custodia estadounidense en una cárcel de Brooklyn.

A la audiencia asistió su esposa, Cilia Flores, quien también enfrenta cargos.

El juez Hellerstein fijó una nueva audiencia para el 17 de marzo, fecha en la que la defensa deberá exponer con mayor detalle sus argumentos antes de que el proceso continúe.

