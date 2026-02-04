Cambios en SNAP podrían recortar la ayuda alimentaria a veteranos y personas sin hogar

Un ajuste federal en las reglas del programa de asistencia alimentaria SNAP comenzó a aplicarse el 1 de febrero de 2026 y podría dejar sin apoyo a más de un millón de personas en los próximos años. La modificación endurece los requisitos laborales para continuar recibiendo beneficios destinados a la compra de alimentos básicos.

El cambio deriva de un paquete legislativo aprobado el verano anterior que redefinió quién debe comprobar actividad laboral o capacitación para conservar la ayuda.

SNAP –del que dependen alrededor de 42 millones de estadounidenses cada mes para adquirir comestibles y productos esenciales del hogar– ahora exige a un mayor número de beneficiarios demostrar que trabajan o estudian bajo criterios específicos.

Ampliación de la categoría de adultos sin dependientes

Una de las transformaciones más relevantes se centra en la categoría conocida como ‘Adultos sin dependientes y aptos para trabajar’.

Antes, las personas mayores de 54 años quedaban fuera de ciertas obligaciones laborales.

Con la nueva normativa, esa exención desaparece y ahora los adultos hasta los 64 años deben documentar al menos 80 horas mensuales de empleo o formación, lo que equivale a unas 20 horas semanales.

El tiempo límite para recibir beneficios sin cumplir este requisito también se mantiene restringido: quienes no acrediten actividad podrían perder la asistencia en un periodo cercano a tres meses dentro de un lapso de tres años.

Reducción de exenciones para padres y cuidadores

Otra modificación impacta a familias con hijos. El umbral de edad del menor que otorgaba una exención laboral al padre o tutor se redujo de 18 a 14 años.

Esto implica que quienes cuidan adolescentes en edad de preparatoria ya no quedan automáticamente liberados de las obligaciones de empleo y deben cumplir con los mismos lineamientos que los adultos sin dependientes.

Grupos vulnerables pierden protecciones previas

La legislación también eliminó dispensas que antes beneficiaban a sectores considerados de alto riesgo social, como veteranos, personas sin hogar y jóvenes que salían del sistema de cuidado temporal al cumplir 18 años.

Para muchos de ellos, reunir documentación oficial que demuestre horas laborales o inscripción en programas de capacitación representa un reto adicional.

Proyecciones de impacto nacional

Estimaciones oficiales calculan que más de 1 millón de personas podrían quedar fuera del programa en los próximos años a causa de los nuevos filtros.

Aunque algunos análisis prevén incrementos parciales de participación en comunidades indígenas que conservaron ciertas exenciones, el balance general apunta a una reducción neta de beneficiarios.

Advertencias de organizaciones civiles

Joel Berg, director ejecutivo de la organización Hunger Free America, expresó su preocupación ante la entrada en vigor de estas reglas y afirmó: “Perderán los alimentos que necesitan”.

También advirtió que “no hay un plan establecido para corregir esto”, señalando que las poblaciones más frágiles enfrentarán mayores obstáculos para conservar la ayuda.

Mientras tanto, los defensores de la reforma sostienen que las nuevas exigencias buscan combatir el desperdicio, fraude y abuso dentro del sistema.

Sin embargo, con la aplicación oficial de estas normas, despensas comunitarias y bancos de alimentos anticipan un aumento significativo en la demanda de apoyo durante 2026.

