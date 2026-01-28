Ben Affleck y JLo retiraron su mansión del mercado de bienes raíces

Por los momentos, la relación entre Ben Affleck y Jennifer López no está completamente rota, pues aún tienen en común la gran mansión en Beverly Hills, California, que compartieron por apenas unos meses.

Durante meses la propiedad ha estado en el mercado de bienes raíces, pero la falta de interesados ha hecho que la pareja decida retirarla. Según ‘TMZ’, la propiedad no está disponible en la página web de la agencia de bienes raíces desde el 26 de enero.

Por ahora no se sabe cuál es el plan que tiene la pareja con la venta de esta propiedad, pero hay que recordar que ya tuvieron que rebajar su precio en una oportunidad. Inicialmente, la mansión entró al mercado de bienes de raíces al mismo tiempo que comenzaron los rumores de separación de Affleck y López, y el primer precio que marcó fue de $68 millones de dólares.

Tras una temporada fuera del mercado, la propiedad se puso nuevamente en venta en septiembre del año pasado por $52 millones de dólares, una cifra muy inferior a la que esperaban recibir inicialmente. Incluso, esta cifra era menor a los $60.9 millones de dólares que ellos pagaron por el sitio en mayo de 2023.

En su regreso al mercado, la pareja tenía al mismo agente de bienes raíces, pero se desconoce si en este nuevo intento seguirán con el mismo equipo. También se desconoce cuál es la razón por la que la pareja no ha logrado vender la propiedad, pues se trata de una mansión con muchas propiedades y lujos.

Incluye una casa principal de La casa principal de 38,000 pies cuadrados distribuidos en 12 dormitorios y 24 baños. Se dice que la casa principal incluye solo siete dormitorios, 15 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

