Piden $7.9 millones de dólares por antiguo hogar de Keanu Reeves en Nueva York

Está en venta un apartamento en Manhattan, Nueva York, que fue alquilado por una temporada por Keanu Reeves. Además de la relación con el actor, este apartamento también llama la atención en el mercado porque es propiedad de la modelo Linda Evangelista.

Reeves le alquiló la residencia a Evangelista mientras él estaba protagonizando la obra de teatro ‘Waiting for Godot’ de Samuel Beckett. Según ‘New York Post’, la mensualidad por el alquiler era de $45,000 dólares mensuales.

Se cree que el actor estuvo viviendo en esta propiedad durante al menos cinco meses, pues ‘Waiting for Godot’ fue parte de la cartelera de Broadway durante cuatro meses. Su estreno oficial fue el 28 de septiembre del 2025 y su última función ocurrió el 4 de enero de 2026.

Durante estos meses, Reeves y su pareja Alexandra Grant pudieron disfrutar de un hogar de 4,022 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, dos baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina y otras comodidades.

En el listado, disponible en la página web de Corcoran Group, se describe el sitio como “un verdadero sueño en el oeste de Chelsea”. También se destaca que “este ático evoca una época pasada donde la estructura industrial se fusiona con la sofisticación moderna”.

La mejor parte de la propiedad es su azotea de 2,500 pies cuadrados que ofrece impresionantes vista de la ciudad. En el listado se aclara que esta parte de la propiedad está lista para una extensa reforma, según los gustos y necesidades de su nuevo propietario.

Esta no es la primera vez que la supermodelo intenta deshacerse de la propiedad, pues además de ofrecerla en alquiler, el año pasado también estuvo en venta por $8.19 millones de dólares. Parece ser que la falta de interesados hizo que rebajara su precio.

Evangelista compró este apartamento en 2001 por $1.4 millones de dólares, lo que quiere decir que aún la cifra que se espera recibir está por encima de lo que invirtió, sin tomar en cuenta la inflación y los gastos que haya tenido que hacer para mantener el sitio en buen estado.

