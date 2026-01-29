Encontraron comprador para la mansión donde Gene Hackman murió

Hace unos días, la finca en Santa Fe, Nuevo México, donde murieron Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa entró al mercado de bienes raíces por $6.25 millones de dólares. Ahora se ha informado que en tan solo en pocos días encontraron un comprador.

Los agentes de bienes raíces encargados de la venta de esta propiedad aceptaron una oferta, pero aun la venta no se ha cerrado oficialmente. Aunque esta negociación podría caerse, esta noticia ha sorprendido al mercado por los pocos días que estuvo disponible antes de recibir la primera oferta.

Como la venta no se ha cerrado, tampoco se sabe cuánto ha accedido a pagar, si es la misma cifra por la que estaba disponible o si será superior. Tampoco se conoce cuál es la identidad del posible comprador.

En el listado, el cual está disponible en Zillow, se describe como una “finca contemporánea orgánica en el alto desierto, donde el vidrio, la piedra y el acero disuelven los límites entre el interior y el exterior”. También apuntan que “la residencia principal, diseñada a medida, exhibe el estilo característico de Boniface, con espacios fluidos que difuminan los límites entre la vida interior y exterior, destacando las impresionantes vistas panorámicas desde las montañas Jemez hasta Colorado”.

Hackman y su esposa compraron esta finca en los años 90 y en 1997 terminaron la construcción de la residencia, la cual diseñaron según sus necesidades y gustos.

La casa principal de la propiedad tiene una extensión 18,000 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, varios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el exterior de la propiedad, el listado dice que hay “múltiples espacios al aire libre son perfectos para meditar, entretenerse o admirar la puesta de sol. Un putting green privado y un jacuzzi cerrado con vistas a la ciudad complementan la propiedad. Los garajes independientes tienen capacidad para 6 vehículos”.

