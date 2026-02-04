Channing Tatum tuvo que ser operado por una lesión en el hombro

El actor Channing Tatum fue sometido a una cirugía debido a una lesión en su hombro. El actor compartió una serie de fotos desde el hospital mientras se preparaba para entrar a quirófano.

“Otro día más. Otro reto. Este va a ser difícil. Pero bueno. Vamos a por ello”, escribió en la imagen mientras aparecía acostado en la cama mientras usa una bata y un birrete de hospital.

En sus historias de Instagram, Tatum compartió dos imágenes de las radiografías de su hombro. Antes de la cirugía, Tatum compartió la radiografía de su hombro en la que se ve la lesión. Según lo que escribió, tenía “el hombro separado”. En la siguiente radiografía post operatoria se observa que los cirujanos insertaron un tornillo para reconstruir el hombro.

“Hombro atornillado. ¡Genial!”, escribió junto a la radiografía posterior.

Channing Tatum se recupera de una lesión que sufrió mientras filmaba ‘Avengers Doomsday’; así lo confirmó en septiembre de 2025 durante una entrevista con Variety.

La revista aseguró que el actor llegó cojeando a la entrevista. Además, durante la charla, el propio actor reveló que su doble de acción tuvo que asumir varias escenas debido a que él no podía realizarlas por la lesión.

El actor tuvo que someterse a fisioterapia intensiva por la lesión en la pierna y durante la conversación reflexionó cómo el paso de los años ha afectado su capacidad para hacer las acrobacias y movimientos que suele hacer en sus películas.

“No se trata del dolor que siento en este momento. Se trata de saber que no puedo retractarme. Y ahora sé cómo serán los próximos seis meses de mi vida… Simplemente odio envejecer. En mi mente, literalmente todavía tengo 30 años; 26, para ser honesto”, dijo sobre su lesión.

