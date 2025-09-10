Channing Tatum se arrepiente de rechazar a Guillermo del Toro: “Uno de los mayores errores de mi carrera”

El actor Channing Tatum confesó en una reciente entrevista que se arrrepiente de no haber aceptado la propuesta en su momento de trabajar con el director mexicano Guillermo del Toro en una vesión que estaba planeando sobre ‘La Bella y la Bestia’.

En una entrevista para Variety, Tatum aseguró que haber rechazado esa propuesta fue no de los “mayores errores” de su carrera.

“Uno de los mayores errores de mi carrera: Guillermo del Toro quería hacer ‘La Bella y la Bestia’, su versión de la Bestia”, dijo Tatum a la publicación.

Según explicó el actor de ‘Magic Mike’, ese no era un buen momento para asumir ese reto profesional ya que estaba trabajando en una película muy exigente y además acababa de convertirse en padre.

“Estaba en una película que me estaba matando, y el guion aún no estaba del todo claro. Simplemente pensaba: ‘No creo que pueda con esto ahora mismo’”, recordó Tatum. El actor tiene una hija, Everly, con su exesposa Jenna Dewan, nacida en 2013.

En ese año el actor apareció en cinco películas, incluyendo ‘G.I. Joe: La Venganza’ y ‘Asalto al poder’.

El intérprete y bailarín aseguró que luego se lamentó de esa decisión ya que, si bien Guillermo del Toro nunca llegó a hacer una película sobre ‘La Bella y la Bestia’, le hubiese gustado mucho trabajar con el director de origen mexicano, quien tiene una perticular afición por llevar a la pantalla grande historias impactantes sobbre monstruos.

“Fue un error terrible, porque soy el mayor fan de Guillermo. Y creo que Guillermo haciendo La Bella y la Bestia habría sido la película más increíble de la historia”.

Durante su paso por el Festival de Cine de Toronto, Channing Tatum confesó que hubo otro papel que se arrepiente de no haber aceptado, pero en esta ocasión su decisión se debió a su miedo por interpretar ese papel en específico. Se trata de ‘Blue Valentine’, dirigido por Derek Cianfrance, que cayó finalmente en manos de Ryan Gosling.

“Simplemente tenía miedo. Ese papel en concreto me aterraba por completo, y no fui”, dijo Tatum.

