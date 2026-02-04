Pasajero murió arrollado por tren del Metro de Nueva York en Times Square

Un hombre que se encontraba en el andén de una estación del Metro de Nueva York en Times Square murió dramáticamente la madrugada de ayer al ser arrollado por un tren y arrastrado bajo sus ruedas.

Testigos declararon a la Policía de Nueva York que el hombre estaba parada muy cerca del borde del andén en la estación Times Square-42nd Street cuando fue golpeado por un tren de la línea 7 alrededor de las 5:50 a.m. del martes.

El tren lo arrastró fuera del andén y el hombre terminó debajo de las ruedas, muriendo en la escena, detalló Daily News. La policía encontró una tarjeta de identificación, pero su nombre no ha sido revelado.

Fue el 2do incidente fatal en menos de 24 horas, luego de que el lunes un perro fuese electrocutado el caer a las vías tras escaparse de su dueño en una estación en el Distrito Financiero. En el ínterin, un tren LIRR de la MTA impactó un auto en Long Island la noche del lunes, pero milagrosamente no hubo víctimas graves.

En 2025 la MTA sumó de más de 250 arrollamientos de trenes, lo que supuso la cifra más alta en una década, según The New York Times.

En 2026 ya van 5 fallecidos en el Metro de Nueva York, cuatro de ellos en los últimos días. El primer caso fue la noche del 4 de enero, cuando un hombre fue atropellado por un tren de la línea L en la estación Bushwick Avenue-Aberdeen St (Brooklyn) alrededor de las 6:15 p.m.

El 28 de enero un pasajero de 40 años fue hallado sin vida en un tren en la estación de la calle 242, en el barrio Fieldston/Kingsbridge de El Bronx. El 30 de enero una persona fue encontrada muerta en el andén en la estación de la calle 25 en Greenwood Heights, Brooklyn.

El domingo1 de febrero un hombre fue encontrado inconsciente en un tren de la línea Q en dirección norte en la estación de la calle 96 Este y la 2da Avenida del Upper East Side de Manhattan, poco después de la medianoche. Posteriormente fue declarado muerto en un hospital. Estas dos últimas víctimas han sido relacionadas con el frío extremo que ha vivivo la ciudad, destacó New York Post.

La violencia es constante en el Metro y buses MTA. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia, la inmigración y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.