Quiénes recibirán pagos de hasta $5,108 del Seguro Social la siguiente semana

La Administración del Seguro Social iniciará en los próximos días la primera ronda de depósitos de febrero para jubilados en Estados Unidos, con montos que pueden alcanzar hasta $5,108 mensuales para quienes cumplen ciertos requisitos de edad y aportaciones.

El calendario de pagos se organiza con base en la fecha de nacimiento del beneficiario. Las personas nacidas entre el día 1 y el 10 de cualquier mes del año recibirán su depósito el 11 de febrero.

Quienes celebran cumpleaños del día 11 al 20 de cualquier mes del año verán reflejado el pago el 18 de febrero.

Finalmente, los nacidos a partir del día 21 obtendrán su transferencia el 25 de febrero. Este esquema escalonado se utiliza de forma normal para distribuir los recursos sin saturar el sistema de pagos.

Para ser elegible a los beneficios de jubilación del Seguro Social es necesario tener al menos 62 años de edad.

Sin embargo, la cantidad mensual varía de forma considerable dependiendo del momento en que una persona decide retirarse, así como del total de años trabajados y el nivel de contribuciones realizadas durante su vida laboral.

De acuerdo con cifras de la propia Administración del Seguro Social, un jubilado que inicia el cobro a la edad mínima podría recibir hasta $2,831 al mes.

En contraste, quienes esperan hasta los 70 años para comenzar a cobrar pueden aspirar a un cheque máximo cercano a $5,108 mensuales.

La diferencia se debe a que cada año adicional de espera incrementa el beneficio acumulado.

Los beneficiarios pueden consultar un estimado personalizado de su posible pago mensual mediante la calculadora oficial disponible en los servicios digitales de la Administración del Seguro Social, herramienta que toma en cuenta historial de ingresos y años cotizados.

El financiamiento del programa proviene principalmente de impuestos sobre la nómina que pagan tanto empleados como empleadores. Este fondo sostiene los depósitos mensuales de millones de jubilados en todo el país.

No obstante, analistas han advertido que, si el Congreso no implementa ajustes en el sistema, la capacidad de la Administración del Seguro Social para cubrir pagos completos podría verse comprometida alrededor del año 2034.

El motivo principal es el aumento sostenido en el número de personas retiradas frente a una fuerza laboral más reducida, lo que presiona el equilibrio financiero del programa.

