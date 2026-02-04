Las fallas más comunes al declarar impuestos que pueden costarte dinero en 2026

La temporada de impuestos en Estados Unidos puede convertirse en una oportunidad para recibir un reembolso, pero también en un problema financiero si se cometen errores al presentar la declaración. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advierte cada año que miles de contribuyentes enfrentan retrasos o pagos menores debido a fallos que podrían evitarse fácilmente.

Para 2026, especialistas fiscales recomiendan revisar con cuidado la información antes de enviar la declaración, ya que incluso errores pequeños pueden generar revisiones adicionales o demoras en el procesamiento del reembolso.

Errores que pueden retrasar tu reembolso del IRS

Uno de los fallos más frecuentes es ingresar información incorrecta, especialmente números de Seguro Social, nombres o fechas de nacimiento. Cuando los datos no coinciden con los registros oficiales, el IRS suele detener el procesamiento hasta verificar la información.

También es común cometer errores matemáticos o calcular mal deducciones y créditos fiscales. Aunque muchas plataformas digitales realizan cálculos automáticos, los contribuyentes que presentan formularios manualmente tienen mayor riesgo de equivocarse.

Otro problema frecuente es seleccionar el estado civil incorrecto o declarar dependientes que no cumplen con los requisitos establecidos por el IRS.

No reportar todos los ingresos puede generar sanciones

El IRS recibe copias de formularios como W-2 y 1099 directamente de empleadores y empresas. Si un contribuyente omite alguno de estos ingresos, el sistema puede detectar la inconsistencia y retrasar el reembolso mientras se revisa la declaración.

Además, no reportar ingresos puede derivar en multas, intereses acumulados o auditorías, dependiendo del monto omitido y del historial del contribuyente.

Errores en cuentas bancarias y firmas electrónicas

Uno de los problemas más frustrantes para los contribuyentes es escribir mal los datos de la cuenta bancaria donde esperan recibir el depósito del reembolso. Si el número de cuenta o de ruta es incorrecto, el pago puede devolverse al IRS y provocar retrasos adicionales.

También es indispensable firmar correctamente la declaración, ya sea con firma electrónica o manual. Una declaración sin firma se considera incompleta y no puede procesarse.

¿Cómo evitar problemas al presentar impuestos?

Especialistas fiscales recomiendan revisar cada documento antes de enviarlo, utilizar software confiable o acudir con preparadores certificados. Además, presentar la declaración de forma electrónica y elegir depósito directo suele acelerar el proceso del reembolso.

El IRS también sugiere guardar todos los comprobantes relacionados con ingresos, deducciones y créditos fiscales en caso de que se requiera verificación posterior.

❓ Preguntas frecuentes sobre errores al declarar impuestos

¿Qué pasa si cometo un error en mi declaración?

Dependiendo del error, el IRS puede corregirlo automáticamente, solicitar información adicional o pedir que presentes una declaración enmendada.

¿Los errores retrasan el reembolso?

Sí. Cuando el IRS detecta inconsistencias, el proceso puede detenerse temporalmente hasta verificar la información.

¿Cómo puedo corregir una declaración enviada?

Se debe presentar el formulario 1040-X para modificar información incorrecta.

¿Es mejor presentar impuestos en línea?

Generalmente sí. El sistema electrónico reduce errores y permite recibir el reembolso más rápido.

¿Cuánto tarda el IRS en procesar declaraciones correctas?

El IRS indica que la mayoría de los reembolsos se procesan en menos de 21 días cuando no existen errores.

Conclusión

Declarar impuestos correctamente puede marcar la diferencia entre recibir un reembolso sin contratiempos o enfrentar retrasos, sanciones y estrés financiero. La revisión cuidadosa de documentos, el uso de herramientas confiables y el seguimiento de las recomendaciones del IRS son claves para evitar problemas en la temporada fiscal 2026.

Para millones de contribuyentes, prevenir errores simples puede significar recibir su dinero a tiempo y sin complicaciones.

