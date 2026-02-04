Seguro Social 2026: quiénes no recibirán el aumento y cómo saber si te afecta

📌 En breve: El ajuste por costo de vida (COLA) de 2.8 % para 2026 se aplica desde enero automáticamente a la mayoría de beneficiarios del Seguro Social y del SSI, pero no todos verán ese aumento dependiendo de su situación o estatus con el programa.

📈 ¿Qué es el COLA 2026 y quiénes sí lo recibirán?

El Seguro Social y el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) tendrán un aumento de 2.8 % en 2026 para compensar la inflación. Esto afectará a aproximadamente 75 millones de beneficiarios, incluidos:

Personas jubiladas

Trabajadores con discapacidad (SSDI)

Beneficiarios por sobrevivencia

Personas que reciben SSI (seguridad suplementaria)

El aumento no requiere trámite, se aplica de forma automática y el primer pago con COLA para beneficiarios del Seguro Social llegó en enero de 2026 (SSI en diciembre de 2025).

❌ Quiénes quedaron fuera del aumento del COLA en 2026

Aunque el COLA es amplio, no todos lo reciben si no cumplen ciertos criterios. Estas son las principales razones por las que podrías quedar fuera:

1️⃣ No estás recibiendo beneficios todavía

Si no has comenzado a recibir pagos, aunque hayas solicitado beneficios o estés a punto de cumplir la edad, no verás el aumento hasta que el Seguro Social efectivamente comience a pagarte.

👉 Ejemplo: si tu primera fecha de pago es después de enero de 2026, no verás el COLA hasta que recibas tu primer cheque.

2️⃣ Tus pagos están suspendidos o detenidos

Si tu beneficio fue suspendido —por ejemplo, por ingresos demasiado altos o porque no has presentado información requerida— no se te aplicará el COLA hasta que el estatus vuelva a activo.

3️⃣ No cumples con los requisitos vigentes del programa

Si no tienes suficientes créditos laborales o no cumples con las reglas de elegibilidad del Seguro Social —como edad, historial de trabajo o criterios de discapacidad— no podrás recibir beneficios y, por lo tanto, tampoco el aumento anual.

4️⃣ El aumento puede verse reducido por otros factores

Aunque técnicamente recibes el COLA, hay casos en los que tu beneficio neto parecerá menor o no aumentar:

💊 Prima de Medicare Parte B: Si tu prima sube en 2026, puede absorber parte del COLA, haciendo que tu pago final sea casi igual o incluso menor neto.

Si tu prima sube en 2026, puede absorber parte del COLA, haciendo que tu pago final sea casi igual o incluso menor neto. 📉 Retenciones o impuestos federales: A mayor ingreso combinado, podrías pagar más impuestos, reduciendo lo que recibes.

En otras palabras: recibes el aumento, pero no siempre se refleja completo en tu depósito después de deducciones.

📍 Cómo saber si el COLA te afecta

✔️ Revisa tu carta de COLA

A partir de diciembre de 2025, la SSA envía avisos de COLA por correo postal o directamente a tu cuenta my Social Security en línea.

✔️ Entra a tu cuenta en línea

Accede al sitio oficial de la SSA y consulta tus beneficios actualizados. Verás tu nueva cantidad con el aumento reflejado si eres elegible.

✔️ Si aún no recibes pagos

Contacta con la SSA para verificar tu estatus de elegibilidad y resolver si estás en proceso de activación.

❓ Preguntas frecuentes

¿Necesito hacer algo para recibir el COLA?

No. El aumento se aplica automáticamente si ya estás recibiendo beneficios o SSI antes de enero de 2026.

¿Si empiezo a recibir beneficios en 2026 también obtener el COLA?

Depende de la fecha de inicio de tus pagos; solo verás el aumento una vez que tus beneficios hayan comenzado.

¿El COLA puede desaparecer por completo en mi cheque?

Sí: aumentos de primas de Medicare y otros descuentos pueden reducir el pago líquido, incluso si el COLA fue aplicado.

🧠 Conclusión

El aumento del Seguro Social en 2026 del 2.8 % está diseñado para ajustar tus beneficios a la inflación y se aplica a la mayoría de personas que ya reciben pagos del programa.

Sin embargo, quedan fuera quienes aún no reciben beneficios, los que tienen pagos suspendidos o no cumplen los requisitos actuales. Además, factores externos como las primas de Medicare pueden hacer que el beneficio neto no aumente tanto como esperabas o parezca “invisible”.

