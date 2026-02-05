Ajo listo todo el año: 2 técnicas infalibles para ahorrar tiempo en la cocina

El Allium sativum o ajo es un condimento versátil que aporta un sabor inigualable a las comidas. Esta planta bulbosa, perteneciente a la familia de las amarilidáceas —la misma familia de la cebolla, el puerro y la cebolleta—, es indispensable en la gastronomía global. Hoy te explicamos cómo conservarlo por más de un año con dos técnicas sencillas pero infalibles.

La creadora de contenido Agus Liporace, conocida en Instagram como Kulinaria Recetas, comparte sus métodos para conservar ajo por un año, ideales para el “meal prep” definitivo. El objetivo es práctico: dedicar un día al trabajo para ahorrar tiempo durante los 365 días restantes.

Tendencia: “Garlic Prep”

En este 2026, la ultra-practicidad sigue siendo tendencia. Esto va más allá de las recetas rápidas; el énfasis está en la organización, desde la compra hasta que el plato llega a la mesa. La conserva de ajo en aceite (con el tratamiento térmico adecuado) se ha vuelto viral porque permite tener el sabor de un ajo fresco o confitado al instante, ahorrando hasta 15 minutos de preparación en cada comida.

1. Pasta de Ajo Acidificada

Ideal para sofritos, carnes y salsas. Gracias a su proceso, puede durar hasta un año fuera del refrigerador.

Pelado express: Golpea las cabezas de ajo para soltar los dientes. Sumérgelos en agua hirviendo por 1 minuto , cuela y pásalos por agua fría. Corta el extremo superior y la cáscara se deslizará sola.

Golpea las cabezas de ajo para soltar los dientes. Sumérgelos en , cuela y pásalos por agua fría. Corta el extremo superior y la cáscara se deslizará sola. Acidificación (Clave de seguridad): Coloca los ajos en un recipiente con vinagre blanco y déjalos reposar de un día para otro en el refrigerador. Esto baja el pH del ajo, garantizando su inocuidad.

Coloca los ajos en un recipiente con y déjalos reposar de un día para otro en el refrigerador. Esto baja el pH del ajo, garantizando su inocuidad. Procesado: Escurre el vinagre y procesa los ajos (en licuadora o procesadora) con un chorrito de aceite hasta obtener una pasta homogénea.

Escurre el vinagre y procesa los ajos (en licuadora o procesadora) con un chorrito de aceite hasta obtener una pasta homogénea. Envasado: Llena frascos limpios dejando un espacio libre en la parte superior. Cubre totalmente con aceite y pasa un palito para eliminar burbujas de aire (el oxígeno es el enemigo de la conservación).

Llena frascos limpios dejando un espacio libre en la parte superior. Cubre totalmente con aceite y pasa un palito para (el oxígeno es el enemigo de la conservación). Tratamiento térmico: Coloca los frascos cerrados en una olla alta con agua que los cubra por completo. Una vez que hierva, cuenta 20 minutos. Retira y deja enfriar.

2. Ajos Confitados (El “Oro Líquido”)

Los ajos confitados son perfectos para untar en pan, crear mayonesas saborizadas o preparar dips.

Ingredientes:

Ajos.

Aceite de oliva o girasol.

Especias: orégano, tomillo, pimienta, laurel o ají molido.

Paso a paso:

Cocción lenta: En una olla pequeña, coloca los dientes de ajo pelados y cúbrelos totalmente con aceite. Añade tus hierbas favoritas (romero o pimienta en grano). Dorado perfecto: Cocina a fuego muy bajo (confitar), revolviendo suavemente hasta que los ajos estén tiernos y dorados. Envasado en caliente: Pasa los ajos y el aceite directamente a frascos esterilizados mientras aún están calientes. Conservación: Según expertos, deben mantenerse siempre sumergidos en el aceite. Si no realizas el tratamiento térmico de la técnica anterior, guárdalos en la heladera, donde durarán varios meses.

Tener estos frascos es, literalmente, tener “olor a gloria” disponible 24/7. La clave siempre será que el ajo nunca quede expuesto al aire, siempre bajo el nivel del aceite.

