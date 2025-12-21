Nuevo arzobispo de Nueva York envía mensaje en español a la comunidad latina: “Quiero caminar con ustedes, juntos”

El recién designado arzobispo de Nueva York, Ronald Hicks, envió un mensaje en español a la comunidad latina durante su primera conferencia de prensa, realizada el pasado 18 de diciembre en la Catedral de San Patricio, en Manhattan.

Sus palabras, difundidas también a través de Instagram, fue un gesto de cercanía con una población que representa una parte importante de la Iglesia católica en Estados Unidos.

“Quiero que ustedes sepan que tienen un obispo que no solo habla español, sino que también tiene un corazón enorme para la cultura latina y la gente hispana”, expresó Hicks.

El nuevo arzobispo recordó que pasó cinco años de su ministerio en Centroamérica, específicamente en El Salvador, además de haber vivido y trabajado como voluntario en México.

Timothy Dolan y Ronald Hicks en la Catedral de San Patricio, en Nueva York. Foto: Ryan Murphy / AP

También mencionó vínculos familiares y afectivos con Colombia, Puerto Rico y República Dominicana, y subrayó su conexión con distintas comunidades hispanas.

“Yo quiero caminar con todos ustedes así, juntos, como hermanos y hermanas”, afirmó.

Un nombramiento clave en la Iglesia estadounidense

El mensaje de Ronald Hicks ocurrió días después de que el papa León XIV hiciera su nombramiento más relevante hasta ahora en Estados Unidos, al elegir al actual obispo de Joliet, Illinois, como nuevo arzobispo de Nueva York, una de las arquidiócesis más grandes e influyentes del país.

La información fue reportada por The Associated Press.

Hicks, de 58 años, sustituye al cardenal Timothy Dolan, quien presentó su renuncia tras cumplir 75 años, como establece la normativa de la Iglesia. Según explicó la agencia, el Vaticano retrasó el relevo hasta que Dolan concluyera un complejo proceso relacionado con demandas por presunto abuso sexual dentro de la arquidiócesis.

El propio religioso habló del tema durante la conferencia de prensa y señaló que la Iglesia no puede bajar la guardia frente a estos casos. “Nunca podemos descansar en nuestros esfuerzos por prevenir el abuso, proteger a los niños y cuidar a los sobrevivientes”, afirmó.

Un perfil alineado con el Papa y la defensa de los migrantes

De acuerdo con AP, el nombramiento de Ronald Hicks se produce en un momento delicado para la Iglesia católica estadounidense, que marca distancia de la administración del presidente Donald Trump, especialmente en materia migratoria.

Hicks es considerado un obispo cercano al estilo pastoral del papa León XIV, el primer pontífice estadounidense, nacido en Chicago.

En noviembre, respaldó un mensaje de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en el que se condenaban las redadas migratorias impulsadas por el gobierno de Trump, particularmente en Chicago.

En ese pronunciamiento, citado por la agencia, el ahora arzobispo de Nueva York reafirmó la “solidaridad con todos nuestros hermanos y hermanas” y el compromiso de la Iglesia con la dignidad humana y una reforma migratoria significativa.

Raíces compartidas y una nueva etapa para Nueva York

Tanto Hicks como el papa León XIV crecieron en suburbios cercanos de Chicago, aunque se conocieron personalmente apenas en 2024. Hicks ha destacado que comparten orígenes, prioridades pastorales y una visión similar sobre el rol de la Iglesia como puente en tiempos de polarización.

La arquidiócesis de Nueva York atiende a unos 2.5 millones de católicos en Manhattan, el Bronx, Staten Island y varios condados al norte de la ciudad, muchos de ellos de origen latino.

“Acepto este nombramiento con humildad y un corazón abierto”, dijo Hicks, en palabras citadas por AP. Pidió oraciones y acompañamiento para iniciar esta nueva etapa al frente de una de las diócesis más influyentes de Estados Unidos.

