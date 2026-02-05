Bad Bunny promete poner a bailar al mundo en el Super Bowl

Bad Bunny llegó a la conferencia de prensa previa al Super Bowl LX con la energía contenida de quien todavía está procesando el peso de un escenario histórico.

Este domingo 8 de febrero, el puertorriqueño tomará el show del medio tiempo en el duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, y lo que se vivió en su encuentro con los medios dejó claro que será una presentación marcada por su identidad y sus afectos más íntimos.

El artista abrió la sesión con un sencillo “¡Buenos días!” en español, antes de entrar en conversación con los locutores de Apple Music, Zane Lowe y Ebro Darden, conductores del espacio oficial de la NFL. Fue entonces cuando admitió que todavía intenta poner en orden lo que siente ante el reto.

“Para ser honesto no sé cómo me siento, ha sido mucho, mi tour, los Grammys la semana pasada, todo eso significa que estoy trabajando en este show. Me siento muy agradecido y aunque de momento me veo serio, estoy muy agradecido, procesando, estoy emocionado sobre la presentación, pero al mismo tiempo, me siento muy emocionado por la gente, mi familia, mis amigos, quienes siempre han creído en mí”, dijo el boricua.

Bad Bunny y Shakira durante el Super Bowl de 2020. Crédito: Charlie Riedel | AP

Orgullo por sus raíces

En la charla recordó que su conexión con el público siempre ha nacido de un lugar auténtico: su identidad. Aseguró que le emociona que el mundo lo quiera por lo que es y por lo que representa culturalmente. Desde sus inicios hasta hoy, ese vínculo con Puerto Rico aparece como un eje que no piensa soltar.

Benito Martínez habló de esa mezcla de agradecimiento y responsabilidad que siente al ver cómo su música celebra su origen puertorriqueño, algo que también llevará al escenario el día del partido. Sin adelantar detalles, dejó entrever que la cultura boricua será protagonista.

“Espero que la gente se lleve que somos capaces de lograr cualquier cosa. No importa de dónde vengamos. No importa qué idioma hablemos. No importa el color de nuestra piel. Podemos lograr cualquier cosa si trabajamos duro y creemos en nosotros mismos. Y también espero que la gente se lleve un poco de cultura puertorriqueña. Que aprendan algo sobre Puerto Rico. Que aprendan sobre nuestra música, nuestra comida, nuestra gente, nuestra historia. Eso es lo que más espero”, manifestó.

Un momento emocional al hablar de su mamá

La pregunta que lo llevó al borde de las lágrimas llegó cuando un periodista quiso saber quién creyó primero en él, mucho antes de la fama. No dudó.

La primera persona que me viene a la mente es mi mamá porque ella creyó en mí. Y no estoy hablando de mi carrera musical, solo hablo de antes de todo; ella creyó en mí como persona, como ser humano Bad Bunny – Cantante

Y luego agregó: “Creyó en mis decisiones, en mis opiniones, en mis gustos, en mis elecciones y creyó que yo podía ser una buena persona, un tipo inteligente, con talento, y creo que eso es lo que me trajo hasta aquí, no porque ella creyera que yo era un gran artista, sino porque ella creía que soy una gran persona y eso se siente mejor incluso que cualquier otra cosa”.

Lo que se puede esperar del show

Sin revelar sorpresas ni invitados, Bad Bunny sí adelantó el espíritu de la presentación: “Sé que la gente va a estar feliz este domingo, se va a divertir y bailar. Va a ser una gran fiesta. Quiero traer al escenario mi cultura, no quiero dar ‘spoilers’”, advirtió.

Eso sí, Bad Bunny dejó claro que no hará concesiones con el idioma. Recordó, entre risas, que había dado “cuatro meses para aprender español” antes del Super Bowl y que mantiene esa expectativa: “No tienen que entender cada palabra. Solo sientan la energía. Sientan el amor. Y diviértanse”.

Creo que no hay mejor baile que el que puede venir del corazón. El baile que nace del corazón. Lo único de lo que se tienen que preocupar es de bailar. Y por supuesto elegir su equipo en el juego Bad Bunny – Cantante

Cuando habló del proceso creativo, reveló una brújula que no cambia sin importar la magnitud del evento: su público: “Siempre pienso en mí como fan. Como si fuera un fan mío y estuviera viendo el show. ¿Qué me gustaría ver? ¿Qué me haría feliz? ¿Qué me haría levantarme de mi asiento?”.

Pero todo no quedó allí, ya que luego sostuvo: “El idioma no es una barrera”, dijo, y lo repitió con orgullo al hablar de la nueva generación de artistas latinos. Para él, presentarse en el Super Bowl confirma la idea que defiende desde sus inicios: la música cruza fronteras sin pedir traducción. “Ahora como que lo estoy probando en uno de los escenarios más grandes del mundo”, explicó. Y extendió el mensaje a quienes sueñan con dedicarse a la música: trabajar, insistir y no dejar que nada los detenga.

