J Balvin dice que apoyará a Bad Bunny en el Super Bowl

El cantante colombiano J Balvin confirmó que asistirá al Super Bowl el próximo 8 de febrero para apoyar a su colega y amigo Bad Bunny, quien protagonizará el show de medio tiempo de este importante evento deportivo.

J Balvin asistió a la ceremonia de los premios Grammy 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, ya que estaba nominado en la categoría ‘Mejor Álbum Urbano’ por ‘MixtEip’. Durante su paso por la alfombra roja, J Balvin confirmó su reconciliación con Bad Bunny y aseguró que estará apoyándolo en el Super Bowl.

“Hablamos el otro día. Superfeliz. Creo que es un hombre que está muy maduro, sabe lo que quiere”, declaró Balvin a EFE. “Yo voy a ir para verlo. Va a ser grande”, dijo.

J Balvin compitió con Bad Bunny en la categoría ‘Mejor Álbum Urbano’, pero el premio se lo llevó el intérprete boricua. Bad Bunny ganó tres gramófonos, Mejor interpretación de música global por ‘EoO’ y el premio más importante de la noche, ‘Mejor Álbum del Año’ por ‘Debí tirar más fotos’.

Bad Bunny y J Balvin estuvieron distanciados durante varios años debido a indirectas entre ambos. En 2023 Bad Bunny estrenó su álbum ‘Nadie Sabe lo que Va a Pasar Mañana’. En la canción ‘Lighting & Thunder’ hay una directa hacia el colombiano: “Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”.

J Balvin se pronunció sobre esta línea en la canción de Bad Bunny y aseguró que se sentía sorprendido y decepcionado, pues no entendía el origen de su ataque.

Sin embargo, el conflicto llegó a su fin el 21 de diciembre de 2025 cuando Bad Bunny invitó a J Balvin a cantar con él en su concierto en Ciudad de México.

Bad Bunny expresó su admiración por J Balvin y aseguró que se disculpó con el colombiano hace varias semanas. “Gracias por esas palabras. Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho, que te quiero mucho y que igual, si en algún momento falté en algo, yo ya me disculpé hace mucho tiempo. La gente no sabe, pero nosotros tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartir tarima y qué bueno que fue aquí en México. ¡Colombia, México, Puerto Rico!”, respondió en tono humilde Bad Bunny.

J Balvin continuó expresando su orgullo por el trabajo que está haciendo Bad Bunny para enaltecer la cultura latina. “Me siento supremamente orgulloso de Benito Martínez Ocasio por lo que está haciendo, por lo que representa, porque nos lleva a los latinos por el mundo entero, porque sé que es un hombre sanador, trabajador que siempre supimos que iba a ser una de las estrellas más grandes de la música. El pasado es pasado, hemos madurado, tanto tú como yo”, agregó el colombiano.

