Boxeadora Imane Khelif responde a Donald Trump: “No puede tergiversar la verdad”

La boxeadora ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, Imane Khelif, respondió a los señalamientos de Donald Trump sobre su sexualidad cuando se refirió a ella como hombre.

En una entrevista con el medio francés L’Équipe, Khelif fue cuestionada sobre los señalamientos del presidente Donald Trump, cuestionado su género y la viabilidad de que pudiese competir sin restricciones.

“Yo respeto a todo el mundo y respeto a Trump porque es el presidente de Estados Unidos, pero no puede tergiversar la verdad. No soy trans, soy una chica. Me criaron como una chica, crecí como una chica, la gente de mi pueblo siempre me conoció como una chica”, dijo Khelif.

Les confidences d'Imane Khelif, la championne olympique de boxe accusée d'être un homme : « Je n'ai rien fait pour changer la manière dont la nature m'a faite »

➡️ https://t.co/B0v5ribLG2 pic.twitter.com/2Clr5pHFGp — L'Équipe (@lequipe) February 5, 2026

La atleta explicó que fue sometida a un tratamiento para reducir su testosterona antes de los Juegos de París.

“Tengo hormonas femeninas. Y la gente no lo sabe, pero realicé tratamientos hormonales para bajar mi nivel de testosterona para las competiciones”, señaló.

Khelif aseguró que se utiliza la palabra ‘trans’ para dañar su imagen. En la entrevista, la pugilista confirmó que posee el gen SRY, situado en el cromosoma Y, indicador de masculinidad. Algo que ocurre y puede ser natural.

En un discurso pronunciado en enero ante legisladores republicanos, Trump habló de Imane Khelif insinuando, sin pruebas, que no era una mujer y refiriéndose a ella como un boxeado “hombre”.

En 2025, la administración Trump firmó una orden ejecutiva que impide a las mujeres transgénero competir en categorías femeninas de deportes en los Estados Unidos.

La boxeadora argelina de 26 años se proclamó campeona en París en la categoría de 145 libras (66 kilogramos). Ahora busca participar en Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en la categoría de 154 libras (70 kilogramos).

“Para los próximos Juegos, si tengo que hacerme una prueba, la haré. No tengo ningún problema con eso, ya hice esta prueba. Me comuniqué con World Boxing, les envié mi historial médico, mis pruebas hormonales, todo”, confirmó.



