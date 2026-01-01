World Boxing impone test de sexo obligatorios en el boxeo masculino

World Boxing (WB), la federación internacional de boxeo reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI), aplica desde este 2026 la obligación de los púgiles de categoría masculina a hacerse exámenes de identificación de sexo como requisito para poder participar en las competiciones que cuentan con su aval.

Esta norma entró en vigor para las boxeadoras el pasado 20 de agosto, con el fin de que tuviera efecto ante los Mundiales que WB organizó en Liverpool (Reino Unido) en la primera quincena de septiembre.

BREAKING: World Boxing to introduce mandatory sex testing for its competitions.



It means Imane Khelif won't be able to take part in next month's Eindhoven Cup. Part of the World Boxing statement below… pic.twitter.com/avlkU7FDid — Jonathan Crane (@jonathancrane5) May 30, 2025

¿Cómo será la prueba de sexo para boxeadores masculinos?

La norma establece que todos los boxeadores mayores de 18 años que deseen participar en una competición autorizada por la WB deberán someterse a una PCR. Esta técnica es empleada para detectar material genético específico, o de una prueba equivalente para determinar su sexo y su elegibilidad para pelear.

“Cualquier atleta que no pueda proporcionar resultados certificados de la prueba de su sexo no podrá participar en ninguna competición de World Boxing”, añadió esta organización en el comunicado que emitió el 20 de agosto.

WB fue la primera federación olímpica en imponer los test de verificación de género con el propósito de garantizar “la seguridad de todos los participantes y ofrecer igualdad de condiciones competitivas”.

Polémica en el boxeo por Imane Khelif

La norma de los test de género aplicada a las boxeadoras fue recurrida por la argelina Imane Khelif ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), según confirmó este organismo el pasado 1 de septiembre.

Khelif ganó la medalla de oro en la categoría de 66 kilos en los Juegos de París en medio de la controversia por las dudas que surgieron sobre su género a tenor de sus altos niveles de testosterona.

El COI avaló el triunfo de la argelina al no observar evidencias de que fuera una persona transgénero o que hubiera experimentado alguna alteración en su sexo biológico.

