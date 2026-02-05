Cuidadores domiciliarios de NYC arrecian lucha: “Trabajamos 24 horas y nos roban 11”

Las leyes del Estado de Nueva York advierten que “todos los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio o si trabajan sin contrato formal, tienen derecho legal a recibir salario por cada hora trabajada”. La norma es clara en advertir que “no pagar por todas las horas trabajadas se considera robo de salario“.

Sin embargo, miles de trabajadores de cuidado domiciliario de la Ciudad de Nueva York, más conocidos como “home attendants”, denuncian que con “complicidad” de las autoridades laborales del Estado y la propia Gobernadora, Kathy Hochul, ese derecho se está quedando en letra muerta. Muchos tienen que trabajar horas de a gratis y el Departamento de Trabajo no busca hacer cumplir la norma.

Así lo asegura Rosita de la Cruz, una de los casi 150,000 cuidadores domiciliarios, que según un reporte de la Contraloría municipal, trabajan en la Ciudad de Nueva York, y quien confiesa que, junto a buena parte de auxiliares que se ganan la vida cuidando a adultos mayores y personas con enfermedades o limitaciones, llevan años siendo víctima de “explotación”.

“La mayoría de las home attendants somos mujeres, y muchas, hispanas. Y a pesar de hacer una labor indispensable en la sociedad, somos tratadas casi como esclavas, porque no se nos pagan todas las horas que trabajamos. Eso es inaceptable en una ciudad que presume de ser defensora de los derechos”, asegura la trabajadora dominicana.

Y es que la queja de los cuidadores, de los cuales el 89% son mujeres y casi 40% latinas, se remonta a un articulado estatal que no se cumple. La norma advierte que cuando un trabajador tiene turnos de 24 horas seguidas para cuidar a un paciente, debe tener 8 horas para dormir y 3 para comer, al menos 5 horas de sueño ininterrumpido, a fin de que solo se le paguen 13 horas de trabajo. Pero en la práctica eso no ocurre.

“La realidad es que si uno va a un turno de 24 horas es porque esos pacientes necesitan un cuidado permanente. Uno no va a dormir 8 horas y a comer 3, porque los pacientes siempre necesitan cosas, como el cambio de pañal, o ayudarlos a ir al baño o incluso que les prendan el televisor o que les den sus alimentos. Hay que estar atentos todo el tiempo”, declara la cuidadora.

“La ley es clara en decir que si durante el turno no tenemos al menos cinco horas de sueño ininterrumpido, tienen que pagarnos por todas las horas que estemos en la casa del paciente. Y eso es lo que exigimos: que se nos pague todo, ni más, ni menos. Es justicia laboral”, dijo, molesta.

JoAnn Lum, organizadora del grupo de defensa de trabajadores NMASS (National Mobilization Against SweatShops), señala que lo más preocupante de la situación es que la propia gobernadora del estado no solo le está dando la espalda a las cuidadoras en su pelea para que se les pague lo que se les adeuda sino que se niega a cumplir una orden reciente de una corte estatal que falló a favor de cientos de trabajadores de atención domiciliaria contra el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York (NYSDOL).

La líder explicó que en su decisión, el tribunal fue claro en advertir que el organismo laboral falló y actuó incorrectamente al desestimar casos de robo de salario de cientos de trabajadores de atención domiciliaria sindicalizados, e instó a la mandataria a que cumpla de inmediato con la orden judicial de reabrir los casos y que haga cumplir las leyes laborales.

“El problema es que la Gobernadora no quiere hacer cumplir la ley laboral, a pesar de que la corte del Estado decidió que el Departamento de Trabajo debe abrir de nuevo estos casos y es por eso que el jueves 3 de febrero vamos a hacer una protesta frente a la oficina de labor para que cumplan con la ley”, dijo Lum.

La activista recalcó además que mientras luchan para que el Concejo Municipal apruebe el proyecto de ley ‘No más 24 horas’, que limitaría las horas de trabajo de las cuidadoras a 12 horas dentro de cualquier período de 24 horas, con un máximo de 50 horas por semana, es obligación del Estado buscar que a los auxiliares afectados con el robo de salarios se les pague lo que se les debe. Existen incluso reclamos de trabajadores que denuncian salarios impagos por casi medio millón de dólares.

“Esta violación directa del pago en estos turnos de 24 horas siguen dándose, porque aunque algunas compañías pequeñas voluntariamente han optado por tener solo turnos de 12 horas, las empresas grandes siguen imponiendo turnos de 24 horas y todo porque la Gobernadora se rehusa a hacer cumplir la ley”, dijo la organizadora, al tiempo que explicó que en algunos casos resueltos a través de arbitraje, los home attendants” recibieron compensaciones de “miseria de un promedio de $250” dólares.

En otras partes del estado es inusual ver turnos de 24 horas en la industria del cuidado domiciliario, de acuerdo a información de cuidadores de la Gran Manzana, como Luz Gómez, quien agrega que además del robo de salarios, los turnos de 24 años arruinan su salud e incluso sus relaciones familiares.

“Yo llevo más de 15 años cuidando a pacientes que no son fáciles. Son casos donde tengo que cargarlos y alzarlos, lo que me ha afectado mi espalda. He dormido días enteros fuera de mi casa. Mis hijos crecieron y no los vi crecer”, comenta la trabajadora. “Y si a eso se le suma que me han estado explotando con esos turnos de 24 horas, esto es totalmente injusto. La cosa es simple. Nos ponen a trabajar 24 horas y nos roban 11 horas por turno. Eso no se puede disfrazar. Eso es robo y la Gobernadora lo está permitiendo”.

A la larga batalla que han dado los trabajadores de la industria de cuidado domiciliario, que lleva ya más de 12 años, se han sumado más de 33 líderes políticos quienes el mes pasado enviaron una carta a la

Comisionada del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, Roberta Reardon, a quienes le exigieron que haga cumplir la ley y que ponga en marcha la decisión de la Corte Suprema del Estado de Nueva York para reabrir y aceptar casos de robo de salarios a cuidadores.

“La Corte ha fallado a favor de cientos de trabajadores de atención domiciliaria contra el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York (NYSDOL) (…) Los demandantes fueron obligados a trabajar turnos de 24 horas sin sus cinco horas de sueño ininterrumpido o tres horas de descanso para comer, según lo estipulado por la ley, y nunca se les pagó por más de 13 horas de trabajo por ninguno de estos turnos. Esto constituye una violación directa de la “regla de las 13 horas” de la Ley de Salario Mínimo”, advirtieron los firmantes.

“Muchos de estos casos de robo de salario han estado abiertos y bajo investigación por el NYSDOL durante varios años, algunos desde 2018. Es imperativo que el NYSDOL cumpla con su mandato principal de hacer cumplir las leyes laborales de nuestro estado para proteger a los ciudadanos de Nueva York del robo de salario”, agregó la misiva.

El concejal Christopher Marte, quien está promoviendo el proyecto de ley municipal para limitar los turnos a 12 horas, que en el pasado Concejo Municipal presidido por Adrianne Adams no vio la luz, instó a la gobernadora Hochul a que se ponga del lado de los cuidadores.

“Los trabajadores han ganado el derecho a ser representados en los tribunales laborales y a que se les pague el dinero que se les debe. ¿Cómo puede llamarse a sí misma gobernadora de la clase trabajadora? ¿Cómo puede ser la primera mujer gobernadora y, al mismo tiempo, perjudicar a las mujeres trabajadoras?”, criticó el político.

Ante los reclamos, la Oficina de la Gobernadora Hochul destacó que no puede hacer comentarios sobre litigios pendientes (el Estado apeló la orden de la corte), pero insistieron en que la mandataria valora mucho la labor de los cuidadores y “se compromete a garantizar que los trabajadores reciban todos los salarios que les corresponden”.

“Nuestros trabajadores de atención domiciliaria desempeñan un papel invaluable en la vida de los neoyorquinos, y por eso la gobernadora Hochul ha sido una firme defensora de estos trabajadores, realizando inversiones sin precedentes en sus salarios, aumentando el salario mínimo para los auxiliares de atención domiciliaria y asegurando $13,000 millones de dólares para aumentos salariales desde 2023”, dijo una portavoz de la Gobernación.

