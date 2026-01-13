Gobernadora Hochul arreciará lucha contra patronos que roben salarios a trabajadores

El robo de salarios se ha convertido en pan de cada día para miles de neoyorquinos, principalmente inmigrantes indocumentados, quienes terminan prestando sus servicios a patronos inescrupulosos que no les pagan lo justo por su trabajo o les roban todo.

Pero al mismo tiempo, la buena noticia es que las autoridades neoyorquinas han librado una batalla para recuperar salarios robados, y de cara a su discurso sobre “el estado del Estado”, la gobernadora Kathy Hochul, quien este 2026 buscará su reelección, advirtió que la lucha contra el robo de salarios seguirá siendo una de las grandes prioridades de su administración.

La mandataria hizo un llamado a quienes han sido víctimas de esa práctica a que, sin importar su estatus migratorio, denuncien a los malos patronos para que se haga justicia y advirtió a quienes se aprovechan de trabajadores vulnerables que pagarán por sus actos.

“Su familia es mi prioridad, y aquí en Nueva York no toleramos a los malos empleadores que intentan defraudar a los trabajadores privándolos de sus salarios ganados con esfuerzo”, aseguró la mandataria del Estado. “Mi Discurso sobre el Estado del Estado promete empoderar a los trabajadores responsabilizando a quienes actúan de mala fe y protegiendo sus derechos”.

En su diálogo sobre el futuro del Estado, de acuerdo con la Gobernación, la líder demócrata revelará que este año se ampliarán esfuerzos que garanticen que los fiscales de distrito cuenten con los recursos necesarios para dedicarse a los casos de robo de salarios.

“La gobernadora Hochul destinará nuevos fondos a un programa de subvenciones administrado por el Departamento de Trabajo para apoyar a los fiscales de distrito, particularmente en jurisdicciones rurales más pequeñas, a fin de que puedan iniciar nuevas investigaciones penales por robo de salarios, consolidando aún más el compromiso del Estado de Nueva York con la protección de los derechos de los trabajadores”, destacó la Gobernación.

Autoridades estatales recuerdan que en Nueva York el trabajo honesto merece un pago justo, y advierten que algunas maneras de robar salarios incluyen el incumplimiento del salario mínimo, el no pago de horas extras obligatorias, el robo de propinas y la clasificación errónea de los trabajadores.

La administración estatal destaca además que la gobernadora Hochul ha luchado contra esas prácticas al clasificar el robo de salarios como un delito de hurto y otorgar al Departamento de Trabajo nuevas facultades de embargo y retención para ayudar a recuperar los salarios robados en nombre de los trabajadores.

Durante los últimos años el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York (NYSDOL) ha recuperado más de $360 ​​millones de dólares en salarios robados, ha ayudado a más de un millón de trabajadores mal clasificados en sus puestos de trabajo y ha recaudado más de $400 millones de dólares en contribuciones al seguro de desempleo adeudada.

Casi $23 millones de dólares en salarios no pagados se recuperaron en el Estado Nueva York entre 2020 y 2025. El estado registró 59,063 infracciones que afectaron a 17,479 empleados. De ello se pagaron salarios atrasados ​​acordados por $22,528,446.24 millones de dólares a 16,089 trabajadores en ese lustro.

Los neoyorquinos que han sido víctima de robo de salario que deseen presentar una queja pueden enviar un correo electrónico a labor.sm.ls.ask@labor.ny.gov o llamar al 1-888-4-NYSDOL (1-888-469-7365).