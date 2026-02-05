Daniella Navarro revela que pasó por una situación difícil: ‘Sigo en recuperación’

La actriz venezolana Daniella Navarro anunció en su cuenta en Instagram que vivió una situación difícil y que actualmente está en recuperación.

Por ahora, la exparticipante de La Casa de los Famosos no ha aclarado qué fue lo que ocurrió, pero según dejó ver, fue un momento difícil que según indicó ya logró superar.

“Gente linda, gracias por tanto cariño. Sé que les debo un cuento. Gracias por sus oraciones, fueron días duros, pero Dios no abandona”, escribió.

¿Qué pasó con Daniella Navarro?

Luego de esto, afirmó: “Cuando esté lista para compartir, lo haré, por ahora sigo en recuperación y toda la gloria es de Dios, toda, estos días he pensado mucho que los tengo abandonados y aunque no soy creadora de contenido ni influencer (bueno, sí influyo en cosas buenas y en malas que no deben hacer hahaha) pero como si nuestra Clara Hernández está teniendo tanto éxito en España decidí empezar a mostrarles contenido de detrás de cámaras, no sé cuándo empezar, pero prometo intentarlo”.

Con esto, dejó ver que aunque no se sintió muy bien en los últimos días, quiso enviar un mensaje a su fanaticada para hablar del buen recibimiento que ha tenido su papel de Clara Hernández en la serie Velvet, el nuevo imperio, que transmitió Telemundo el año pasado.

Daniella Navarro mostró también cómo su esposo Jorge Campillos ha sido un gran apoyo en estos momentos, ya que la ha acompañado en su recuperación.

“Mi medicina vino a recargarme”, fueron las palabras con las que acompañó una foto en la que apareció junto a su esposo acostada en una cama, demostrando cómo está junto a ella en situaciones complejas.

