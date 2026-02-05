Dominicano Framber Valdez llega a Detroit con contrato por tres años

Framber Valdez era uno de los mejores lanzadores que aún seguía en la agencia libre, pero este lunes se conoció su firma con Detroit Tigers por tres años y $115 millones de dólares.

Valdez se ha consolidado como uno de los mejores pitchers zurdos de los Astros en las últimas tres temporadas.

Los Tigres de Detroit ahora tienen a dos de los mejores pitchers zurdos de las Grandes Ligas en una rotación que puede tener a Tarik Skubal y Framber Valdez.

Aunque Skubal aún está en el caso de arbitraje con los Tigres de Detroit que podría ser histórico. El dos veces Cy Young pidió $32 millones, mientras que los Tigres quieren dar $19 millones de dólares.

Breaking: Star left-hander Framber Valdez and the Detroit Tigers are in agreement on a three-year, $115 million contract, sources tell @JeffPassan.



Framber Valdez, un All – Star llega al Comerica Park de Detroit

Framber Valdez ha jugado ocho temporadas con los Astros. Tiene 81 victorias, 52 derrotas, una efectividad de 3.36 y 1,053 ponches.

Ha ganado una Serie Mundial y también ha sido seleccionado a dos Juegos de Estrellas.

Valdez tuvo marca de 15-7 con efectividad de 2.91 en 28 juegos en 2024 y lanzó un juego sin hits en 2023, cuando fue All-Star por segunda temporada consecutiva.

Tiene marca de 8-4 con efectividad de 4.34 en 17 juegos de postemporada, incluyendo 16 aperturas.

Valdez rechazó una oferta calificada de $22,025,000 de los Astros en noviembre, por lo que recibirían una selección compensatoria después de la cuarta ronda del draft amateur de 2026 si completa su trato con Detroit, que perdería su tercera selección más alta.

Aunque, el pitcher dominicano no salió de la mejor manera de los Astros de Houston. Durante una apertura en la temporada regular tuvo problemas con el receptor mexicano Oscar Salazar y que llegó a los medios de comunicación.

Framber llega a un equipo de Detroit que quiere pelear por meterse a la postemporada luego de llegar a siete juegos en la Serie de Campeonato.

