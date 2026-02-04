Murió a los 85 años Mickey Lolich campeón de la Serie Mundial y exjugador de New York Mets

Héroe de la Serie Mundial de 1968 con Detroit Tigers y exjugador de New York Mets. El lanzador Mickey Lolich murió este miércoles a los 85 años tras haber estado en cuidados paliativos.

La causa exacta de la muerte no fue revelada por la familia. Su esposa había informado sobre el empeoramiento de su estado de salud días atrás. En un comunicado en redes sociales, Detroit Tigers dio a conocer la noticia.

“Detroit Tigres está profundamente entristecidos al enterarse del fallecimiento de Mickey Lolich y extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos”, indicaron en X.

The Tigers are deeply saddened to learn of the passing of Mickey Lolich and we extend our heartfelt condolences to his family and loved ones.



One of the finest pitchers in franchise history, Lolich was a three-time All-Star who pitched for Detroit for 13 seasons and holds… pic.twitter.com/r74ABB7vjU — Detroit Tigers (@tigers) February 4, 2026

ARCHIVO – Mickey Lolich, lanzador de los Tigres de Detroit, posa para una foto, marzo de 1968. (Foto AP, Archivo)

Michael Stephen Lolich nació el 12 de septiembre de 1940, Portland, Oregon. Llegó a la MLB de la mano de Detroit Tigers en mayo de 1963. Lanzó con la franquicia hasta 1975.

En sus 16 años de carrera en las Grandes Ligas lanzó con efectividad de 3.44 en 3,638.1 entradas. Durante la campaña de campeonato de 1968, participó en 39 juegos con una efectividad de 3.19 en 220 entradas.

Es considerado como uno de los mejores lanzadores de la MLB y de la historia de Detroit Tigers. Lolich fue tres veces All-Star y lanzó para Detroit durante 13 temporadas.

Fue héroe en la Serie Mundial de 1968 con los Tigers y nombrado Jugador Más Valioso de la Serie Mundial tras registrar un récord de 3-0 y una efectividad de 1.67.

Este logro de tres juegos completos en una misma Serie Mundial nunca volvió a repetirse en MLB. En 1976 se unió a New York Mets lanzó un solo picheo en la temporada de 1977 y regresó un año después para jugar dos campañas con los San Diego Padres. Su último juego fue el 23 de septiembre de 1979.



Sigue leyendo:

· Padre de Patrick Mahomes y exjugador de New York Mets vuelve a ser arrestado por violar libertad condicional

· Carlos Beltrán eligió ser exaltado al Salón de la Fama con la gorra de New York Mets

· New York Yankees rindieron homenaje a Charlie Kirk en derrota ante Detroit Tigers