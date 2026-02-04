Isaac Paredes llega a un acuerdo con Astros y evita arbitraje en MLB 

Isaac Paredes y los Astros de Houston llegaron a un acuerdo para evitar ir a arbitraje por $9.35 millones de dólares para la temporada 2026.

El tercera base mexicano consiguió el acuerdo en una cifra intermedia entre lo que pidió a Houston ($9.95 millones de dólares) y lo que ofreció el equipo ($8.75 millones).

El trato incluye una opción de equipo de $13.35 millones para 2027 que se convertiría en una opción mutua si Paredes termina entre los 10 primeros en la votación para el MVP este año.

El slugger Paredes puede recibir un bono de $50,000 dólares cada año por ser seleccionado al Juego de Estrellas.

Isaac Paredes viene de un año productivo aunque con lesiones

Isaac Paredes tuvo un promedio de bateo de .254 con 96 hits, 20 jonrones, 53 carreras impulsadas y 53 carreras anotadas en 102 juegos en 2025.

El mexicano recibió su segunda elección al Juego de Estrellas, aunque una lesión lo terminó sacando en el final de la temporada.

Estuvo sin jugar entre el 19 de julio y el 19 de septiembre debido a una distensión isquiotibial en la pierna derecha.

Con seis años de experiencia en las Grandes Ligas, Paredes tiene un promedio de .237 con 92 jonrones y 287 carreras impulsadas para Detroit (2020-21), Tampa Bay (2022-24), los Cachorros de Chicago (2024) y Houston, que lo adquirió en el canje de diciembre de 2024 que envió al jardinero Kyle Tucker a los Cachorros.

Paredes es elegible para arbitraje el próximo invierno y para la agencia libre después de la Serie Mundial de 2027.

¿Jugará Isaac Paredes con México?

Una de las incógnitas que queda en el aire luego de este contrato es si el toletero podrá jugar con la selección de México en el Clásico Mundial de Béisbol y tendrá el seguro aprobado para la gran cita.

Diversos países han sufrido bajas e incluso se han quejado del rechazo del seguro para contar con la participación de estrellas como Francisco Lindor, José Altuve, Carlos Correa, entre otros.

Sigue leyendo:

Padre de Patrick Mahomes y exjugador de New York Mets vuelve a ser arrestado por violar libertad condicional

Carlos Beltrán eligió ser exaltado al Salón de la Fama con la gorra de New York Mets