Knicks adquieren a José Alvarado en traspaso con los Pelicans

Los New York Knicks reforzaron su perímetro al adquirir al base José Alvarado desde los New Orleans Pelicans, en una operación que incluye a Dalen Terry, dos selecciones de segunda ronda del Draft y dinero en efectivo, de acuerdo con información adelantada por Shams Charania de ESPN.

El movimiento se produce poco después de conocerse que Miles McBride, base de Nueva York, fue sometido a una cirugía muscular en el core. Según fuentes citadas por Vince Goodwill de ESPN, McBride se perderá un período prolongado, y su disponibilidad para los playoffs sigue siendo incierta.

Los Knicks llevaban meses siguiendo de cerca a Alvarado, con la intención de encontrar un respaldo confiable para Jalen Brunson. Aunque Tyler Kolek había asumido ese rol recientemente, la gerencia continuó explorando el mercado en busca de una mejora desde el banquillo, una necesidad que se volvió más urgente tras la baja de McBride.

En un principio, los Pelicans no mostraban intención de desprenderse de piezas de su rotación, pero el paquete de selecciones terminó inclinando la balanza. Para Nueva York, el traspaso previo de Guerschon Yabusele por Terry permitió generar el espacio salarial necesario para absorber la opción de jugador de Alvarado, valorada en $4.5 millones de dólares para la próxima temporada.

Alvarado, no seleccionado en el Draft de 2021, se abrió paso en la NBA gracias a su intensidad defensiva y energía constante.

