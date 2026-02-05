Más nieve en ruta a Nueva York la noche del viernes, mientras proseguirá el frío extremo

Una nueva capa de nieve este fin de semana podría cubrir los montones de hielo sucio de la mortal tormenta Fred, y además el frío intenso seguirá en Nueva York y el área triestatal.

“La nieve del mes pasado permanece obstinadamente congelada en montones junto a las cunetas de la ciudad de Nueva York, y con las temperaturas a punto de descender de nuevo, es probable que permanezca allí por un tiempo”, comentó The New York Times. “Un pronóstico de 1 a 2 pulgadas (2,5 a 5 cms) de nieve recién caída puede no ser lo que la mayoría de los neoyorquinos desean, pero al menos proporcionará una capa limpia sobre los restos sucios y cubiertos de hielo de la última tormenta”, que dejó 17 muertos en NYC, admitió la alcaldía.

Mañana “viernes esperamos máximas de alrededor de 30F (-1°C), y luego bajaremos a 20F (-7°C) el sábado”, predijo Bryan Ramsey, meteorólogo de la oficina de Nueva York del Servicio Meteorológico Nacional (NWS). “Si a eso le sumamos los fuertes vientos que tendremos, la sensación térmica será muy baja, de un solo dígito”.

Se espera que un sistema de tormentas de rápida propagación atraviese partes del norte de Estados Unidos el viernes. Bob Oravec, experto del Centro de Predicción Meteorológica (WPC), indicó que se esperan fuertes nevadas en algunos lugares, particularmente en las zonas a sotavento de los Grandes Lagos. Podrían caer hasta 6 pulgadas (15 cms) o más a partir del viernes por la noche, incluso en ciudades como Cleveland, Buffalo, Rochester y Syracuse.

La Ciudad de Nueva York, donde las temperaturas apenas han superado el punto de congelación durante semanas, podría recibir hasta 2 pulgadas (5 cms). “Gran parte de esto ocurrirá el viernes por la noche, cuando la gente esté durmiendo”, adelantó Ramsey. “Así que se despertarán con una nueva capa, hasta unos 2 pulgadas (5 cms) de nieve, y entonces realmente notarán el frío” el sábado.

“No será tan malo el domingo porque los vientos no serán tan fuertes”, comentó Oravec. “Pero las temperaturas seguirán rondando los 10 grados F (-12°C), así que seguirá haciendo mucho frío” en NYC.

La razón es Alberta, un sistema de tormentas invernales de rápido movimiento que se origina en el oeste de Canadá y atraviesa el Medio Oeste y el Noreste de EE.UU. Si bien estos sistemas son conocidos por sus ligeras nevadas y fuertes vientos, éste en particular anuncia la llegada de una masa de aire ártico que podría inquietar a los residentes que esperaban que el frío más intenso de la temporada ya hubiese pasado.

Al momento algunos parques de la ciudad aún permanecen cubiertos de nieve “vieja”. Pero en las calles el panorama es menos hermoso: los taxis esquivan montículos de lodo mientras los peatones avanzan en fila india por estrechos valles abiertos entre la nieve ya sucia.

Las temperaturas máximas y mínimas en toda la región estarán entre 15 y 25 grados F por debajo de lo normal para principios de febrero, lo que amenaza con romper varios récords diarios de larga data.

El alivio será relativamente rápido. Se espera que las temperaturas se moderen a principios de la próxima semana, volviendo a niveles cercanos a lo normal para el miércoles. Sin embargo, la temporada invernal aún no ha terminado y es posible que se avecine más clima extremo para el próximo fin de semana de San Valentín

La principal preocupación es la sensación térmica: la temperatura percibida en la piel a medida que el viento elimina la capa protectora de calor del cuerpo. Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce. La congelación puede ocurrir en la piel expuesta en tan sólo 15 a 30 minutos en estas condiciones.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.

An arctic cold front brings light snow Fri night into Sat morning. Frigid air, strong winds, and hazardous/dangerous wind chills are expected Sat into Sun. The lowest wind chills will occur Sat night into Sun morning, potentially -20 to -25 inland and -10 to -20 elsewhere. pic.twitter.com/MBT5Qv1fcu — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) February 5, 2026