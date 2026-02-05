NBA suspende a Jaxson Hayes por empujar a la mascota de los Wizards

El jugador de Los Angeles Lakers Jaxson Hayes fue suspendido por un partido sin salario luego de empujar a G-Wiz, la mascota de los Washington Wizards, durante las presentaciones previas al duelo del pasado 30 de enero en Washington, encuentro que terminó con amplia victoria angelina por 142-111.

Un video del incidente, que se difundió rápidamente en redes sociales, muestra a Hayes derribando al personaje disfrazado justo cuando este abandonaba la cancha. Aunque G-Wiz no sufrió lesiones, de acuerdo con un reporte de The Athletic, la NBA consideró que la acción excedió los límites aceptables y ameritaba castigo disciplinario.

En ese sentido, Hayes cumplirá la suspensión este jueves, cuando los Lakers enfrenten a los Philadelphia 76ers.

El pívot de 25 años registra promedios de 6.4 puntos y 3.8 rebotes por partido en la presente temporada, cifras modestas pero suficientes para ganarse un rol dentro de la rotación del equipo. Además, está programado para participar en el Concurso de Mates durante el Fin de Semana de las Estrellas.

Reconocido por su potencia y su capacidad para definir por encima del aro, Hayes terminó siendo protagonista por una acción fuera de libreto, en un cruce con una mascota que dejó sanción… y una lección de disciplina.

