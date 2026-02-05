Pelea por autobuses gratis en NYC enfrentará freno de Trump: urgen más subsidios y mejoras

Con las esperanzas de que el sistema de transporte en la Gran Manzana mejore pronto y que haya más beneficios para pasajeros vulnerables, este miércoles líderes neoyorquinos y defensores de los usuarios del servicio público pidieron que se le meta el acelerador a la implementación de más beneficios.

Y aunque las propuestas están alineadas con la visión del alcalde, Zohran Mamdani, quien también busca que la ciudad tenga autobuses gratuitos, la administración Trump podría convertirse en el freno de mano.

Representantes de organizaciones de la Gran Manzana y líderes políticos lanzaron una nueva coalición que busca presionar a las autoridades para que el transporte sea “Justo, rápido y gratuito”. Bajo su nueva campaña, exigen la ampliación del programa “Tarifas justas”, para subsidiar la mitad del precio de los trayectos a personas de bajos recursos, que haya más autobuses y transporte adaptado para personas con necesidades especiales, y que además sean rápidos y gratis.

El llamado a un servicio de transporte público “de calidad al alcance de todos” se dio en medio del Día de la Equidad en el Transporte, en conmemoración del cumpleaños de la activista Rosa Parks, justo cuando se conoció que la administración Trump busca impedir que las grandes ciudades que reciben fondos federales ofrezcan autobuses gratuitos.

Dicha iniciativa podría ser un golpe a los planes municipales. Sin embargo, para que el proyecto vea la luz, todavía necesita un largo camino legislativo y la administración Mamdani ya lo criticó.

Y mientras el plan del gobierno federal avanza, en la Gran Manzana el clamor, además del transporte público gratuito es que se amplíen las tarifas reducidas que ya existen para muchos más neoyorquinos, a fin de que los 2 millones de neoyorquinos que se estima viven en o por debajo del nivel de pobreza federal, puedan ser beneficiarios. Dicho llamado requerirá del apoyo del alcalde Mamdani y el Concejo Municipal cuando debatan el presupuesto para el próximo año fiscal.

“En este Día de la Equidad en el Transporte, los usuarios y nuestros defensores exigimos una ciudad asequible, más dinero en nuestros bolsillos y más tiempo en nuestras vidas. Y al transformar el programa de Tarifas Justas, para que finalmente alcance su potencial, y al hacer que los autobuses y Access-a-Ride sean rápidos y gratuitos, el alcalde Mamdani puede beneficiar a dos millones de personas que luchan arduamente para vivir y prosperar en Nueva York”, aseguró Danna Dennis, organizadora principal de la organización Riders Alliance.

Los miembros de la nueva coalición a favor de mejoras en el transporte público y mayores beneficios para usuarios vulnerables, advierten que estudios como el de Community Service Society, uno de cada cinco neoyorquinos no puede pagar la tarifa del metro y el autobús. Esa cifra incluye a más de un tercio de las madres trabajadoras de bajos ingresos y a casi dos de cada cinco pasajeros latinos.

La coalición agregó que “en promedio, los usuarios de autobús ganan más del 20% menos que los usuarios del metro y para millones de personas, el costo del transporte no es un gasto menor”, por lo que ampliar programas como Tarifas Justas mejoraría la asequibilidad del transporte público.

David R. Jones, presidente y director ejecutivo de Community Service Society de Nueva York, se mostró positivo ante el futuro de los beneficios para los usuarios del transporte, tras asegurar que la Gran Manzana ahora cuenta con “un alcalde que prioriza sin reservas la asequibilidad en su enfoque de gobierno”, como la ha manifestado el burgomaestre.

“En la visión del alcalde Mamdani para la ciudad, todos, no solo los ricos y los que tienen contactos, pueden tener la oportunidad de prosperar. Esta es una excelente noticia para uno de cada cinco neoyorquinos que tienen dificultades para pagar el billete de autobús y metro, una carga que afecta de manera desproporcionada a los residentes negros e hispanos de clase trabajadora”, afirmó el líder neoyorquino.

“En el ‘Día de la Equidad en el Transporte’ instamos a la administración Mamdani a que apoye la ampliación del programa de descuentos de transporte público Tarifas Justas. Es difícil comprender por qué los alcaldes anteriores no brindaron un apoyo total a una iniciativa tan alineada con los compromisos para hacer que nuestra ciudad sea más equitativa”, agrega Jones.

“El alcalde Mamdani tiene la oportunidad de hacer lo que ellos no lograron: convertir realmente nuestro sistema de transporte público en la puerta de entrada, y no en la barrera, a las oportunidades económicas”, dijo.

Manifestantes urgieron a la administración Mamdani y al Concejo Municipal más beneficios a los pasajeros de transporte en NYC. Foto Riders Alliance

El llamado también se eleva a nombre de los 1.8 millones de neoyorquinos con limitaciones de movilidad, y otras discapacidades, quienes alegan que urge mejorar también esa parte del sistema de transporte público para tener acceso universal a los servicios que ofrece la Ciudad de Nueva York.

“Las personas con discapacidad se enfrentan a enormes barreras actitudinales y sistémicas para obtener viviendas accesibles y asequibles, atención médica física, atención de salud mental, educación, empleo, transporte y acceso independiente a las urnas. Todos estos servicios son necesarios para prosperar, y contar con un transporte fiable y asequible es fundamental para obtener, utilizar y completar estos servicios cruciales que cambian la vida“, dijo Sharon McLennon Wier, directora ejecutiva de la organización CIDNY.

“Los pasajeros con discapacidad merecen viajes seguros y rápidos, viajes asequibles y acceso a un sistema de transporte accesible. La condición de discapacidad de una persona no debería ser un factor a la hora de participar en un sistema de transporte dedicado a transportar a todos los neoyorquinos y necesitan un mejor servicio de autobuses y del servicio de transporte adaptado Access-A-Ride”, dijo Eman Rimawi-Doster, organizadora comunitaria del Programa de Justicia para Personas con Discapacidad de New York Lawyers for the Public Interest.

Datos