¿Zohran Mamdani y su madre aparecen con Jeffrey Epstein en fotos virales?

Varias imágenes creadas con inteligencia artificial que supuestamente muestran al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cuando era niño junto a su madre, la cineasta Mira Nair, y al financiero Jeffrey Epstein se difundieron ampliamente en redes sociales.

Se trata de contenido falso, según verificó la agencia The Associated Press.

Las fotografías surgieron en una cuenta de X identificada como parodia poco después de que el Departamento de Justicia divulgara nuevos archivos relacionados con Epstein.

Mira Nair, mother of NY mayor Zohran Mamdani,present in #EpsteinFiles. Her pics with Jeffrey Epstein while holding little Mamdani in her arms is taking rounds on internet. Zohran's granny runs an NGO for street kids in India & the human trafficking rate in India is pretty high. pic.twitter.com/UYa7uvIFC3 — Simm (@cast_awayyyy) February 1, 2026

Todas las imágenes presentan una marca de agua digital que confirma su origen artificial y muestran elementos visuales inconsistentes, explicó la agencia de noticias.

En una de ellas, aparece un grupo con figuras conocidas como Bill Clinton, Jeff Bezos, Bill Gates y Ghislaine Maxwell. Otra imagen sitúa al mismo grupo en un entorno tropical, mientras que otras representan a Mamdani como bebé en brazos de Nair junto al financista.

No obstante, ninguna víctima de Epstein ha acusado públicamente a Clinton, Gates o Bezos de participar en sus delitos.

La herramienta SynthID, desarrollada por Google para detectar material generado o alterado con inteligencia artificial, identificó estas imágenes como contenido creado total o parcialmente por modelos de IA, reportó The Associated Press.

La cuenta que las publicó se describe como un “motor de memes impulsado por IA” y, en una publicación posterior, pareció admitir la autoría de las imágenes. La difusión coincidió con la circulación de un correo electrónico en el que una publicista mencionaba haber visto a diversas personalidades, incluida Nair, en una fiesta realizada en 2009 en la casa de Maxwell.

AP precisó que, aunque las fotos muestran a Mamdani como un niño pequeño, él tenía 18 años en ese momento, lo que contradice la publicación viral.

Las imágenes también dieron pie a otras afirmaciones falsas en internet. Entre ellas, que Epstein sería el padre del alcalde, cuando en realidad su progenitor es Mahmood Mamdani, profesor de antropología en la Universidad de Columbia, o que Nair estuvo casada con un familiar del financista.

Su primer matrimonio fue con el fotógrafo Mitch Epstein, sin relación conocida con Jeffrey Epstein.

