Trump dice que él y Petro se llevaron “muy bien”

El presidente Donald Trump afirmó este martes que su reunión con su homólogo colombiano Gustavo Petro fue “muy buena” y que ambos trabajaron en asuntos como el narcotráfico y sanciones.

“Trabajamos en ello (el narcotráfico) y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. Nos llevamos muy bien y estamos trabajando en eso”, aseguró Trump a la prensa.

El mandatario agregó que, además del narcotráfico, discutieron otros asuntos de interés bilateral.

“También estamos trabajando en otros asuntos, incluidas las sanciones. Y tuvimos una reunión muy buena, me pareció fantástica”, añadió.

Aunque el republicano no especificó a qué tipo de castigos se estaba refiriendo, en octubre Washington designó a Petro y a su familia como personas involucradas en el tráfico de drogas y en septiembre retiró la certificación a Colombia como país aliado en la lucha contra el narcotráfico.

Al respecto, Petro dijo que el propio Trump no es partidario de las sanciones.

“Trump dijo que no cree en sanciones, que no las ve racionales, y creo que tiene razón, es lo mismo que yo pienso, este no es un camino de sanciones sino de libertad”, declaró.

“Impresión positiva”

Además, el mandatario colombiano dijo tras la reunión que salió con una “impresión positiva” y un “aire optimista”, y aclaró que no le pidió a Trump que lo retire de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como Lista Clinton.

“No pregunté eso. Ustedes saben cómo fue mi vida. En buena parte de mi juventud no necesité de bancos ni chequeras”, declaró Petro.

Además afirmó que las acusaciones en su contra son infundadas. “Si hubiera pruebas jurídicas, yo no estaría aquí hablando”, apuntó sobre su presencia en Washington.

Petro dijo que en realidad fue sancionado por las palabras que dijo en septiembre durante un mitin en Nueva York, donde instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump sobre la Franja de Gaza.

Opinó además que la OFAC “no funciona como instrumento contra el narcotráfico” y que es un instrumento “simbólico” porque en realidad no se persiguen los grandes capitales de los capos de la droga.

Lista de capos

El mandatario colombiano agregó que entregó a Trump una lista de grandes capos del narcotráfico que viven fuera de territorio colombiano.

“La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami (…) le pasé una lista al presidente Trump. Sus capos no están en Colombia y hay que perseguirlos”, dijo el presidente colombiano.

Petro no reveló si Estados Unidos le pidió unas métricas concretas sobre erradicación de cultivos.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– Colombia extradita a narcotraficante hacia EE.UU. a pocas horas de la reunión entre Trump y Petro

– Petro afirma que mostrará a Trump evidencia de la lucha de Colombia contra las drogas

– Gustavo Petro llega a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump