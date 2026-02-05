Qué ocurre durante un año bisiesto y cuándo será el próximo

Al igual que los Mundiales de Fútbol o los Juegos Olímpicos, que se celebran cada cuatro años, en ese mismo tiempo se produce el llamado año bisiesto. Este fenómeno indica que el calendario suma un día adicional, por lo que el año tiene 366 días en lugar de 365.

Aunque su origen es complejo y se remonta a la Antigua Roma, el año bisiesto tiene una función clave desde los astronómico: mantener alineado el tiempo civil con el movimiento real de la Tierra alrededor del Sol.

Y si bien esa es la explicación científica, en la práctica se traduce a que, cada cuatro años, el mes de febrero contará con 29 días y no con 28. No lo olvides: cada cuatro años.

Según expertos, este ajuste es necesario porque la Tierra no tarda exactamente 365 días en completar una vuelta alrededor del Sol, sino aproximadamente 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Si el calendario no corrigiera ese desfase, con el paso de los años las estaciones se irían desplazando, es decir, el verano podría comenzar en fechas que hoy asociamos con la primavera.

Cuándo será el próximo año bisiesto

Si estamos en 2026 y el anterior fue 2024, el próximo año bisiesto será 2028. A partir de ahí, los siguientes serán: 2032, 2036, 2040 y así sucesivamente.

En el caso específico de febrero, que es el mes afectado, existen algunas curiosidades. Por ejemplo, las personas nacidas un 29 de febrero “celebran” su cumpleaños solo cada cuatro años de forma oficial. Sin embargo, la mayoría opta por festejarlo el 28 o incluso el 1 de marzo.

Por su parte, en temas administrativos y legales, como los contratos, plazos y calendarios laborales, las empresas y negocios deben adaptarse a ese día adicional.

Origen del año bisiesto

Según la revista National Geographic, el concepto nació en la Antigua Roma. Fue Julio César quien, en el año 46 a. C., impulsó el calendario juliano con el asesoramiento de astrónomos. Este sistema establecía un día extra cada cuatro años para corregir el desfase solar.

Siglos después, se detectó que el calendario juliano aún tenía un pequeño error acumulativo. Para corregirlo, en 1582 se implementó el calendario gregoriano, que es el que se utiliza actualmente en la mayor parte del mundo.

Este calendario refinó la regla del año bisiesto: los años divisibles entre 4 son bisiestos, excepto los divisibles entre 100, a menos que también sean divisibles entre 400. Por eso, el año 2000 sí fue bisiesto, pero 1900 no lo fue. ¡Matemáticas!

Te puede interesar:

· 4 mitos alrededor del año bisiesto

· Qué ocurriría si no existieran los años bisiestos

· 30 de febrero, el día que sólo existió una vez en la historia