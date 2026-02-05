Se llevaron el premio mayor de $6.8 millones de dólares en juego Lotto! en Connecticut

Una persona afortunada se llevó el premio mayor de $6.8 millones de dólares en el sorteo del juego Lotto! de la Lotería de Connecticut el martes 3 de febrero.

El boleto ganador se vendió en el supermercado “Big Y” ubicado en 995 Poquonnock Road en la localidad Groton, condado London. Los números ganadores fueron 4, 10, 27, 31, 38 y 41.

Aún no se ha identificado al ganador. Los beneficiados de la Lotería de Connecticut tienen 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, recordó ABC News.

Los sorteos de Lotto! se realizan dos veces por semana, los martes y viernes. Las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de 1 entre 39.3, mientras que las probabilidades de llevarse el premio mayor son de 1 entre 7,059,052.

Recientemente una persona en Long Island se llevó el premio mayor del New York LOTTO de $13,9 millones de dólares en el sorteo de Nochebuena. La Lotería de Nueva York sigue siendo la más grande y rentable de América del Norte, contribuyendo con $3,800 millones de dólares en el año fiscal 2023-2024 para ayudar a apoyar la educación pública K-12 en todo el estado.

Según las estadísticas, Nueva York es el estado con más “suerte” en EE.UU. por la cantidad de ganadores de premios mayores en las loterías Powerball y Mega Millions en las últimas décadas.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).