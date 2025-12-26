New York LOTTO dejó un ganador de $14 millones de dólares en Nochebuena; 5 grandes premios en pocos días

Un persona afortunada en Long Island se llevó el premio mayor del New York LOTTO de $13,9 millones de dólares en el sorteo de Nochebuena.

Además, alrededor de Nueva York hubo tres ganadores del 2do premio de Powerball esta semana, equivalentes a $1 millón de dólares cada uno. Y en Queens (NYC) se vendió un boleto de “Mil dólares al día de por vida” en una tienda de conveniencia en la 48th Avenue de Oakland Gardens, como parte del sorteo de “Cash 4 Life” la noche del miércoles 24 de diciembre.

El boleto ganador del premio mayor que acertó los seis números del LOTTO (04-11-23-38-41 y 49) se vendió en el establecimiento “Lovely Cards and Gifts” en Hicksville, indicó New York Post.

El gran ganador del sorteo de Powerball de Nochebuena fue de Little Rock, Arkansas, con un premio mayor de $1,820 mil millones de dólares, pero también se vendió un boleto ganador del 2do premio de $1 millón en una gasolinera en West Montauk Highway en Lindenhurst (NY). Previamente hubo otros dos ganadores de la misma cantidad en el sorteo del lunes adquiridos en Manhattan y Long Island.

Uno de esos boletos ganadores se compró en un quiosco de periódicos en Pine Street, en el Distrito Financiero del Bajo Manhattan, mientras que el otro se vendió en una tienda de conveniencia de la gasolinera “Gurucharan and Brothers” en West Merrick Road en Valley Stream, condado Nassau.

El premio mayor de Powerball del miércoles por la noche fue el segundo más grande en la historia de la lotería. Este gigantesco premio solo fue superado por el premio mayor más grande del juego, de $2.040 millones de dólares, en noviembre de 2022. Ésta fue la segunda vez que se gana el premio mayor de Powerball en Nochebuena. La primera fue en 2011, con un monto de $129 millones. El premio mayor de esa lotería e restableció a $20 millones para el sorteo de este sábado 27.

La Lotería de Nueva York sigue siendo la más grande y rentable de América del Norte, contribuyendo con $3,800 millones de dólares en el año fiscal 2023-2024 para ayudar a apoyar la educación pública K-12 en todo el estado.

Según las estadísticas, Nueva York es el estado con más “suerte” en EE.UU. por la cantidad de ganadores de premios mayores en las loterías Powerball y Mega Millions en las últimas décadas.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).