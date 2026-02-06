Barcelona y Atlético de Madrid se citan en semifinales de la Copa del Rey

Tras superar a Albacete, el Barcelona avanzó a las semifinales de la Copa del Rey, instancia en la que deberá medirse al Atlético de Madrid con el objetivo de asegurar un lugar en la final, tal como ocurrió en la edición de 2025, torneo que terminó conquistando el conjunto azulgrana.

La otra llave del certamen estará marcada por un Derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Club, duelo del que saldrá el segundo finalista que disputará el título en el estadio de La Cartuja, que repetirá como sede luego de albergar la final del año pasado, ganada por el equipo dirigido por Hansi Flick ante el Real Madrid en tiempo extra.

El camino del Barcelona

El conjunto azulgrana se ha medido ante rivales de menor categoría antes de alcanzar esta fase. En dieciseisavos y octavos de final firmó dos triunfos idénticos por 0-2, primero frente a Guadalajara y luego ante Racing de Santander.

En cuartos de final, el sorteo emparejó al Barcelona con un Albacete que había dado la gran sorpresa del torneo tras eliminar al Real Madrid. El campeón defensor sufrió en el tramo final del partido, pero resistió la presión del local y se impuso 1-2 para asegurar su pase a las semifinales.

El Barcelona es el máximo ganador de la Copa del Rey. Con el título obtenido en 2025, el club catalán alcanzó su trofeo número 32, muy por delante del Athletic Club, que suma 24 conquistas.

El Atlético de Madrid ha levantado el torneo en 10 oportunidades, mientras que la Real Sociedad obtuvo su segunda Copa del Rey en 2020, precisamente tras vencer en la final a su clásico rival.

Fechas y horarios de las semifinales

Luego del sorteo, la Real Federación Española de Fútbol confirmó el calendario de las semifinales. La serie entre Athletic Club y Real Sociedad comenzará el miércoles 11 de febrero en San Mamés, a las 3:00 pm ET (12:00 pm PT). El partido de vuelta se disputará el miércoles 4 de marzo en Anoeta, a la misma hora.

Por su parte, el cruce entre Atlético de Madrid y Barcelona se abrirá el jueves 12 de febrero en el estadio Metropolitano, a las 3:00 pm ET (12:00 pm PT). La vuelta se jugará el martes 3 de marzo en el Camp Nou, también a las 3:00 pm ET.

