Cristiano Ronaldo mantiene su huelga con Al Nassr a pesar de la advertencia de la Liga Profesional Saudí

Continúa la huelga de Cristiano Ronaldo en la Saudi Pro League (SPL). Luego de no formar parte del triunfo de su equipo Al Nassr sobre Al Riyadh por 1-0, el portugués tampoco apareció en la victoria por 2 a 0 de este viernes ante Al Ittihad.

Según informaron las fuentes, CR7 asegura no haber recibido ninguna garantía de cambios por parte del Fondo de Inversión de Arabia Saudita (PIF), luego de que el delantero expresara su malestar por lo que percibe como un favoritismo hacia Al Hilal, club que en el mercado de enero incorporó a Karim Benzema, por sobre el que hoy representa.

El delantero, que cumplió 41 años este jueves, no tiene ningún problema físico ni disputa con el entrenador, su compatriota Jorge Jesus, y se presentó a los entrenamientos de su equipo durante la semana, los que completó con normalidad.

De hecho, este viernes, en el agónico triunfo con goles de Sadio Mané, de penal (84′), y Angelo Gabriel (96′), el delantero portugués fue respaldado por sus compañeros y la hinchada del conjunto amarillo, que mostró carteles con su número y nombre, mientras el futbolista brasileño lo homenajeaba emulando su mítico festejo ante el vigente campeón, justamente exequipo de Benzema.

Con la victoria, Al Nassr le puso presión a Al Hilal: alcanzó los 49 puntos en 20 fechas, uno menos que su rival de Riad. Al Ahli es tercero, con 47 unidades.

Respuesta de la Liga a Cristiano Ronaldo

En respuesta a los reportes sobre el fastidio de Cristiano, la SPL emitió el jueves un comunicado en el que explicó por qué Al Hilal, puntero de la liga, pudo incorporar futbolistas en el mercado de enero con más soltura que Al Nassr.

En el mensaje, las autoridades de la primera división árabe explicaron el modelo de negocios que permitió el fichaje del Balón de Oro en 2022: “La Saudi Pro League está estructurada en torno a un principio simple: cada club opera independientemente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y su propia dirección futbolística. Las decisiones sobre contratación, gasto y estrategia recaen en ellos, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Este marco se aplica por igual en toda la liga”.

“Cristiano ha estado plenamente comprometido con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier jugador de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club”, rebatió la liga.

En ese sentido, la SPL puso el foco en las maneras que eligieron tanto Al Nassr como Al Hilal de administrar sus recursos para conformar sus planteles: “Los recientes fichajes demuestran claramente esa independencia. Un club se fortaleció de una manera particular. Otro optó por un enfoque diferente. Esas fueron decisiones del club, tomadas dentro de los parámetros financieros aprobados”.

“La competitividad de la liga habla por sí sola. Con solo unos pocos puntos de diferencia entre los cuatro primeros, la lucha por el título está muy viva. Ese nivel de equilibrio refleja un sistema que funciona según lo previsto. El foco sigue estando en el fútbol, en el campo, donde debe estar, y en mantener una competición creíble y competitiva para jugadores y aficionados”, concluyó el comunicado de la liga.

